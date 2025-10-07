Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Οι ευχές για τα γενέθλια του Ρώσου, η Γάζα και η Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν την Τρίτη (7/10) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν διμερή και άλλα ζητήματα, όπως η Γάζα και η Ουκρανία ενώ ο Τούρκος πρόεδρος άδραξε την ευκαιρία για να ευχηθεί στον Ρώσο ομόλογό του για τα σημερινά 73α γενέθλιά του.

Ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία εργάζεται για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ακόμη τόνισε ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για να διασφαλιστεί ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας θα τερματιστεί με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.