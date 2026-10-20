Τηλεφωνικές επαφές Γεραπετρίτη με Κύπρο και Αίγυπτο για το τουρκολιβυκό: Στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ανατ. Μεσόγειο

Ουπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε τηλεφωνικά με τους ομολόγους του σε Κύπρος και Αίγυπτος, Κωνσταντίνο Κόμπο και Μπαντρ Αμπντελάτι αντίστοιχα, με φόντο την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβυής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο X στο επίκεντρο της συνομιλίας του κ. Γεραπετρίτη με τον κ. Κόμπο βρέθηκαν «οι εξελίξεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.»

Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησής του Έλληνα ΥΠΕΞ με τον Αιγύπτιο ομόλογό του βρέθηκαν οι εξελίξεις σχετικά με την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης και οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.