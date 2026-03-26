Τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στην Ημαθία – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθησαν προχθές (24 Μαρτίου 2026) το απόγευμα σε περιοχή της Ημαθίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξάνδρειας, ένας άνδρας και μία γυναίκα, για τηλεφωνική απάτη, που έγινε στις 23 Μαρτίου 2026, σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας στην Ημαθία.

Ειδικότερα, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της παθούσας, προσποιούμενος τον γιατρό και ισχυρίστηκε ότι η κόρη της χρειάζεται άμεσα χρήματα, καθώς έχει δήθεν τραυματιστεί και πρέπει να χειρουργηθεί.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, μία χρυσή λίρα και κοσμήματα αξίας 7.000, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία παρέλαβαν οι συλληφθέντες.

Επίσης εξιχνιάστηκε ακόμη μια τηλεφωνική απάτη που έγινε στις 9 Μαρτίου 2026, σε βάρος άλλης ηλικιωμένης γυναίκας στην Ημαθία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, συνεργός των συλληφθέντων της τηλεφώνησε, προσποιούμενος τον αστυνομικό και ισχυρίστηκε ότι χρειάζεται την βοήθεια της προκειμένου δήθεν να συλληφθούν άτομα που προσπάθησαν να την εξαπατήσουν.

Με τη μέθοδο αυτή, κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό 2.050 ευρώ, δύο χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας, τα οποία επίσης παρέλαβαν οι συλληφθέντες.

Κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.250 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα, που βρέθηκαν στην κατοχή τους.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την εξακρίβωση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας.

ΠΗΓΗ: ΓΠΑΔ Κεντρικής Μακεδονίας