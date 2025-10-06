TikTok Μητσοτάκη για τα ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ: «Είναι μια επανάσταση»

«Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ», τονίζει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο TikTok σχετικά με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα finddoctors.gov. gr μέσω του οποίου κλείνονται δωρεάν ραντεβού σε γιατρούς του ΕΣΥ .

Ο. Μητσοτάκης διευκρίνισε ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού ή στο finddoctor ή να καλέσουν δωρεάν στο 1566. Η καινοτομία, όπως είπε είναι ότι τα ραντεβού αφορούν και τους γιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία και πρόσθεσε ότι τις δύο πρώτες ημέρες εφαρμογής του προγράμματος κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν πάνω από 30.000 κλήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός αναφέρει: «Το ήξερες ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορείς να κλείσεις δωρεάν ραντεβού με γιατρό του ΕΣΥ με ένα κλικ; Μπαίνεις στο finddoctors.gov.gr ή στο myhealth app ή απλά καλείς στο 1566. Η μεγάλη καινοτομία είναι ότι τώρα μπορείς να κλείσεις ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Διαλέγεις ειδικότητα, κλείνεις ραντεβού γρήγορα, εύκολα και κυρίως δωρεάν. Είναι μια επανάσταση στο ΕΣΥ και είμαι πολύ ικανοποιημένος γιατί στις δύο πρώτες μέρες εφαρμογής αυτής της τολμηρής πρωτοβουλίας κλείστηκαν πάνω από 100.000 ραντεβού και έγιναν παραπάνω από 300.000 τηλεφωνικές κλήσεις. Τώρα που προσθέσαμε και τα νοσοκομεία πήγαμε από τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού στα 10 εκατομμύρια διαθέσιμα ραντεβού. Και αν ακόμα έχετε κάποιες δυσκολίες να κλείσετε ραντεβού, λίγο την υπομονή σας. Πολύ σύντομα το σύστημα θα ρολάρει τελείως. Το ΕΣΥ αλλάζει!».