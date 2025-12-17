ΤΗΕΜΑ: Nέος Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κ. Francesco Rosella

Η ΤΗΕΜΑ ΑΕ ανακοινώνει ότι νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Francesco Rosella.

Ο κ. Francesco Rosella υπήρξε βασικό και ιδρυτικό στέλεχος της THEMA και ως Διευθυντής Λειτουργίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία της. Διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μετρό, έχοντας στο βιογραφικό του επιτυχημένη θητεία στην ATM (Azienda Trasporti Milanesi) σε ηγετικές θέσεις σε μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η εμπειρία του στη διαχείριση σύνθετων λειτουργιών και στην ηγεσία ομάδων υψηλής απόδοσης τον καθιστά ιδανικό για να καθοδηγήσει την THEMA στην επόμενη φάση ανάπτυξής της, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρέχει ασφαλείς, αξιόπιστες και καινοτόμες υπηρεσίες στο επιβατικό κοινό της Θεσσαλονίκης.

Η ΤΗΕΜΑ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον κ. Carlo Bianco, τον πρώτο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ο οποίος αποχωρεί από τη θέση του για να συνταξιοδοτηθεί, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη. Η ηγεσία, η καθοδήγηση και η στρατηγική του υποστήριξη συνέβαλαν καθοριστικά στο να διαμορφώσουν και να εδραιώσουν την THEMA ως την πρωτοπόρο εταιρεία στον χώρο της λειτουργίας και συντήρησης Αυτόματων Συστημάτων Μετρό στην Ελλάδα.

Σύντομο Βιογραφικό

Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε τεχνικούς και διοικητικούς ρόλους ως στέλεχος της ATM (Azienda Trasporti Milanesi), από την ηγεσία της εκκίνησης της πρώτης Αυτόματης Γραμμής Μετρό χωρίς οδηγό στο Μιλάνο (Γραμμή 5), έως τη διαχείριση Προσωπικού και Λειτουργίας στη Γραμμή 3 του Μετρό του Μιλάνου. Διετέλεσε Διευθυντής Λειτουργίας στις Αυτόματες Γραμμές Μ3 και Μ4 του Μετρό της Κοπεγχάγης. Από τον Δεκέμβριο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή Λειτουργίας στο πρώτο Αυτόματο Μετρό (χωρίς οδηγό) στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.