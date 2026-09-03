Τη ζωή του έχασε 85χρονος λουόμενος σε παραλία της Σιθωνίας Χαλκιδικής

Χωρίς τις αισθήσεις τουανασύρθηκε το μεσημέρι 85χρονος από τη θαλάσσια περιοχή «Porfi Beach » Σιθωνίας Χαλκιδικής.

Στον 85χρονο, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το προσωπικό του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), με αρνητικά αποτελέσματα.

Στη συνέχεια διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα του Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ