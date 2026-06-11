Τι ζήτησε το ΒΕΘ από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χ. Δήμα

Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των υποδομών της Θεσσαλονίκης κατέθεσε ο πρόεδρος, Μάριος Παπαδόπουλος και μέλη της διοίκησης του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της πόλης, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην επέκταση του μέτρο προς τα δυτικά με τη σύνδεση του και με τη ΒΙΠΕ Σίνδου, αλλά και με τη μελλοντική σύνδεση του με το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Επιπλέον τονίστηκε η ανάγκη δημιουργίας πάρκινγκ προκειμένου να δοθεί ανάσα στην πόλη, με τον κ. Παπαδόπουλο να φέρνει ως παράδειγμα τα υπόγεια πάρκινγκ που υπάρχουν σε ευρωπαϊκές πόλεις, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι. Επίσης επισημάνθηκε η σημασία της σιδηροδρομικής σύνδεσης με τον 6 ο προβλήτα του ΟΛΘ, αλλά και η ανάπτυξη του δικτύου του δυτικού προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης, ενώ τονίστηκαν τα προβλήματα προσβασιμότητάς στη Σίνδο από φοιτητές και εργαζόμενους. Μάλιστα υπήρξε ιδιαίτερη αναφορά για το ζήτημα της δυσκολίας εύρεσης εργαζομένων, η οποία συχνά, μεταξύ άλλων, έγκειται και στη δυσκολία προσβασιμότητας στη ΒΙΠΕΘ.

Από την πλευρά του ο υπουργός άκουσε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις των μελών της διοίκησης του ΒΕΘ και τους ενημέρωσε για τα εν εξελίξει έργα δίνοντας έμφαση στο Flyover. Όπως σημείωσε, οι εργασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει φτάσει πλέον στο 53%. Υπογράμμισε ότι η νέα υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος, αυξάνοντας σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων στον περιφερειακό δρόμο της πόλης.

Αναφορά έκανε και στο μετρό Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις, με το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά να παραμένει αμετάβλητο για τον Ιούλιο. Ο κ. Δήμας σημείωσε ακόμη ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η δημοπράτηση της διάνοιξης της οδού Πόντου, ενός έργου που συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία της επέκτασης του Μετρό, καθώς διέρχεται από τέσσερις από τους πέντε νέους σταθμούς της γραμμής και θεωρείται κρίσιμης σημασίας για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην Καλαμαριά.

Τον υπουργό συνόδευε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Δημήτρης Τερζής. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης της ΝΔ, Δημήτρης Κούβελας, ο Συντονιστής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, ενώ από την πλευρά του ΒΕΘ ήταν ο β΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, Τάσος Πολυζωίδης, και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου Αντώνης Βαγγέλης, και Χρήστος Γκίνης.