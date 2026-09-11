Τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και πολιτικής ανέδειξε η χθεσινή συζήτηση Open Stage στην 90η ΔΕΘ

Τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης που διαπερνά τη σχέση πολιτών και πολιτικής ανέδειξε η συζήτηση «Η χαμένη πολιτική εμπιστοσύνη και ο ρόλος των δημοσκοπήσεων», που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο πλαίσιο των οργανώσεων Open Stage του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 90η ΔΕΘ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Μαργαρίτης Σχοινάς, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Νίκος Νυφούδης, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.Α.Σ., Γιάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Νίκος Μαραντζίδης, καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου, Βαγγέλη Πλάκα.

Οι συμμετέχοντες εντόπισαν ως βασικές αιτίες την αναποτελεσματική λειτουργία θεσμών, φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, την παράκαμψη θεσμικών διαδικασιών και την υπερβολική έμφαση του πολιτικού προσωπικού στην εικόνα και την επικοινωνία εις βάρος της ουσίας.

Τονίστηκε η ανάγκη οι πολιτικές δυνάμεις να απευθυνθούν ξανά στους πολίτες που έχουν απομακρυνθεί από το «γήπεδο της πολιτικής». Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι και οι δημοσκοπήσεις κινδυνεύουν να μολυνθούν από τον «ιό της αναξιοπιστίας», εξέλιξη που απειλεί ένα κρίσιμο εργαλείο καταγραφής, κατανόησης και δημοκρατικού ελέγχου των κοινωνικών και πολιτικών στάσεων.

Περιοδεύοντας στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ και διερχόμενος μπροστά από το χώρο της συζήτησης, ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, χαιρέτισε τους ομιλητές του πάνελ.

«Το Διεθνές Σύστημα σε δομικές μεταβάσεις»

Ένα ακόμη ενδιαφέρον πάνελ διοργανώνεται απόψε από τις 7:30 έως τις 8:30 το απόγευμα, στο πλαίσιο του Open Stage, στο περίπτερο 17 ACADEMIA της 90ης ΔΕΘ, από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με τίτλο: «Το Διεθνές Σύστημα σε δομικές μεταβάσεις».

Στη συζήτηση συμμετέχουν: Εμμανουήλ Καραγιάννης, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Μακεδονίας και professor of International Relations, King’s College London, Δημήτριος Σκιαδάς, καθηγητής Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης και Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επισκέπτης καθηγητής στην Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών «Κωνσταντίνος Καραμανλής», Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, καθηγητής Θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, Αντιπρύτανης Διεθνούς Προβολής και Εξωστρέφειας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet EU ARGOS. Τη συζήτηση συντονίζει η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου.