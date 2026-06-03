Tι θα συζητήσει ο πρωθυπουργός σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο

Σε Βουλγαρία και Μαυροβούνιο θα βρεθεί αύριο ο πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από τους πρώτους ευρωπαίους ηγέτες που θα συναντήσουν τον νέο βούλγαρο πρωθυπουργό Ρούμεν Ράντεβ και η επίσκεψή του σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της χώρας για τις σχέσεις με τη γείτονά της. Άλλωστε οι δύο χώρες έχουν στενή συνεργασία σε θέματα διασυνδεσιμότητας στην ενέργεια και στις μεταφορές και την ενεργειακή ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή.

Η ενεργειακή συνεργασία αποκτά μεγαλύτερη σημασία με τις γεωπολιτικές εξελίξεις την ώρα που η Ελλάδα θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή, κάτι που έδειξε και με την άμεση ανταπόκρισή της στο αίτημα της Βουλγαρίας για ενίσχυση της αεράμυνάς της.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Μαυροβούνιο όπου το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο ηγετών της Ε.Ε. και ηγετών των χωρών Δυτικών Βαλκανίων.

Η θέση της Ελλάδας είναι σταθερά υπέρ της διεύρυνσης της Ε.Ε. ως επένδυση στην ασφάλεια και στη σταθερότητα. Η Ελλάδα υποστηρίζει την ένταξη των χωρών των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση -εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα και ιδιαίτερα τις σχέσεις καλής γειτονίας, τον σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων και την τήρηση των δεσμευτικών διεθνών συμφωνιών- και το θέμα αποτελεί προτεραιότητα με ορίζοντα την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκης Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.