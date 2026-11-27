Έπειτα από οκτώ χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν στροφή της Ισπανίας προς τα δεξιά, με το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης μεταξύ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox. Η πολιτική της νέας κυβέρνησης θα εξαρτηθεί από την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των δύο κομμάτων και την κατανομή των υπουργείων.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην πολιτική ατζέντα της Μαδρίτης, χωρίς, ωστόσο, να αναμένεται ουσιαστική αμφισβήτηση του φιλοευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.

Μετανάστευση

Αμφότερα τα κόμματα αντιτίθενται στη μαζική νομιμοποίηση μεταναστών. Το Vox προωθεί την αρχή της «εθνικής προτεραιότητας» στην πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και επιδόματα, ενώ το PP συμπεριλαμβάνει στα κριτήρια και τους μακροχρόνια νόμιμους κατοίκους. Παράλληλα, το Λαϊκό Κόμμα αποστασιοποιείται από τις προτάσεις του Vox περί επαναμετανάστευσης, οι οποίες προσκρούουν στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Γεωργία

Το Vox αναμένεται να διεκδικήσει το υπουργείο Γεωργίας, προωθώντας μέτρα προστασίας των Ισπανών παραγωγών. Ενδεχόμενοι περιορισμοί στις εισαγωγές θα μπορούσαν να προκαλέσουν τριβές με τις Βρυξέλλες. Τα δύο κόμματα διαφωνούν ως προς την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, αλλά αντιτίθενται στις περικοπές της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Τεχνολογία

Μια κυβέρνηση PP-Vox αναμένεται να εγκαταλείψει τη συγκρουσιακή στάση του Πέδρο Σάντσεθ απέναντι στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Το Λαϊκό Κόμμα επιδιώκει την κατάργηση των περιορισμών που διέπουν τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων, διευκολύνοντας την ανάπτυξη του κλάδου. Διαφωνίες, ωστόσο, καταγράφονται σχετικά με την επιβολή ηλικιακών περιορισμών στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ενέργεια και κλίμα

Η φιλόδοξη κλιματική πολιτική της σοσιαλιστικής κυβέρνησης αναμένεται να αναθεωρηθεί. Το PP υποστηρίζει τη χαλάρωση των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών κανόνων, ενώ το Vox αντιτίθεται ευρύτερα στην πράσινη ατζέντα. Αμφότερα τάσσονται υπέρ της παράτασης της λειτουργίας των πυρηνικών σταθμών. Ωστόσο, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν ήδη σημαντικό μέρος της ηλεκτροπαραγωγής.

Σχέσεις με την Κίνα

Η Μαδρίτη ενδέχεται να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση έναντι του Πεκίνου, ευθυγραμμιζόμενη περισσότερο με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον. Τα δύο κόμματα υποστηρίζουν τον αποκλεισμό προμηθευτών υψηλού κινδύνου, όπως η Huawei, από δημόσιες συμβάσεις. Ωστόσο, οι σημαντικές κινεζικές επενδύσεις σε περιφέρειες που διοικούνται από το PP περιπλέκουν μια ενδεχόμενη αλλαγή πολιτικής.

Δικαιώματα των γυναικών και πολιτισμός

Το Λαϊκό Κόμμα σχεδιάζει την κατάργηση της αυτοτέλειας του υπουργείου Ισότητας, ενώ το Vox ενδέχεται να διεκδικήσει τη δημιουργία υπουργείου Οικογένειας. Διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφονται στη νομοθεσία για την έμφυλη βία και τις αμβλώσεις. Αντιθέτως, τα δύο κόμματα συμφωνούν στην επαναφορά του εθνικού βραβείου ταυρομαχιών και στη θήρευση λύκων για την προστασία της κτηνοτροφίας.

Συνολικά, μια κυβέρνηση PP-Vox θα μπορούσε να μεταβάλει αισθητά τις εσωτερικές και εξωτερικές προτεραιότητες της Ισπανίας, με την έκταση των αλλαγών να εξαρτάται κυρίως από την επιρροή του Vox στον κυβερνητικό συνασπισμό.