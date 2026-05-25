Τι θα κάνει η ΕΚΤ αν ο πληθωρισμός υπερβεί τον στόχο – Η εκτίμηση του Γιάννη Στουρνάρα

Μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο περιοριστική κατεύθυνση θα κριθεί απαραίτητη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην περίπτωση που ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υπερβεί προσωρινά, αλλά σημαντικά τον στόχο.

Αυτό σημειώνει ο Γιάννης Στουρνάρας, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και επισημαίνει ότι το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με πιθανή δευτερογενή επίδραση στους μισθούς και τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών.

«Σε περίπτωση σημαντικής αλλά προσωρινής υπέρβασης του στόχου για τον πληθωρισμό, η αντίδραση θα πρέπει να είναι ισορροπημένη· μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο περιοριστική κατεύθυνση, ικανή να περιορίσει την ένταση των δευτερογενών επιπτώσεων, χωρίς ωστόσο να βλάψει δυσανάλογα την οικονομική δραστηριότητα», δήλωσε ο Στουρνάρας κατά τη διάρκεια ακρόασης στο ελληνικό κοινοβούλιο.

Ήταν απαραίτητο να διασφαλιστεί η επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ του 2%, χωρίς να επιβαρυνθεί η οικονομική δραστηριότητα και οι επενδύσεις με μια υπερβολικά περιοριστική νομισματική στάση, πρόσθεσε.

Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε τον περασμένο μήνα την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα ως διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Ελλάδας.