Τι θα ήθελε μια εργαζόμενη μητέρα να γνωρίζουν οι συνάδελφοί της που δεν έχουν παιδιά

Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία της μητρότητας είναι αφάνταστη για όποια δεν την έχει βιώσει ακόμα – αφάνταστα όμορφη και αφάνταστα δύσκολη. Ειδικά όταν μια γυναίκα καλείται να τη συνδυάσει με μια απαιτητική επαγγελματική καθημερινότητα. Γι’ αυτό και η πλατφόρμα Girlboss έκανε μια μίνι έρευνα, ρωτώντας διάφορες μαμάδες τι θα ήθελαν να γνωρίζουν για εκείνες οι συνάδελφοί τους που δεν έχουν (ακόμα) παιδιά, ώστε να γίνει η συνεργασία τους πιο εύκολη και αρμονική και για τα δύο μέρη.

Μερικές από τις απαντήσεις που έδωσαν;

«Όταν φτάνω στο γραφείο, έχω περάσει ήδη τρεις ώρες φροντίζοντας ένα μικρό ανθρωπάκι».

«Κατανοώ ότι ακόμα και αν εσύ δεν έχεις παιδιά, δικαιούσαι εξίσου με εμένα ένα διάλειμμα. (Αν πάλι αισθάνεσαι ότι δεν το δικαιούσαι, αναλαμβάνεις να κρατήσεις για λίγες ώρες το νήπιό μου, για να κάνω ένα διάλειμμα και για τις δυο μας;)».

«Νιώθω ότι όσο σκληρά κι αν προσπαθώ, δεν είμαι αρκετή ούτε ως εργαζόμενη ούτε ως μητέρα. Θέλω να μπορώ να τα κάνω όλα, αλλά συχνά νιώθω ότι δεν έχω υποστήριξη ούτε κατανόηση».

«Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ενοχληθείς κάπως όταν μια μαμά συνάδελφός σου φεύγει νωρίτερα από τη δουλειά γιατί έχει μια υποχρέωση με το παιδί της».

«Για εμένα η μητρότητα είναι πιο σημαντική από τη δουλειά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρώ τη δουλειά μου σημαντική – απλά, ότι δεν είναι ολόκληρη η ζωή μου».

«Για εμένα η μητρότητα είναι πιο σημαντική από τη δουλειά μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θεωρώ τη δουλειά μου σημαντική – απλά, ότι δεν είναι ολόκληρη η ζωή μου».

«Δεν προσπαθώ να συγκριθώ με κανέναν. Όλες οι δουλειές είναι δύσκολες, είτε περιλαμβάνουν παιδιά είτε όχι».

«Είναι σχεδόν αδύνατον να συμμετέχω σε μίτινγκ που παρατείνονται μετά τις 4.45 το απόγευμα».

«Μακάρι να μπορούσα να δουλεύω όσες ώρες δουλεύεις κι εσύ, αλλά σε αυτή τη φάση της ζωής μου πρέπει να πάω το πρωί τα παιδιά στο σχολείο, να τα πάρω το μεσημέρι και μετά να τρέξουμε σε κάποια απογευματινή δραστηριότητα».

«Κάποιες φορές ζηλεύω την ελευθερία μιας ζωής χωρίς παιδιά».

«Είμαστε εξαιρετικές στο multitasking, αλλά συχνά κουβαλάμε ένα υπερβολικά βαρύ φορτίο. Η εργάσιμη εβδομάδα μας δεν τελειώνει ποτέ, στην πραγματικότητα».