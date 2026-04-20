Τη Σαμοθράκη επισκέφθηκε ο ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Επίσκεψη στη Σαμοθράκη πραγματοποίησε ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρης Γαλαμάτης, καλεσμένος του Δημάρχου του νησιού, Θανάση Βίτσα, προκειμένου να παραστεί στη γιορτή των Αγίων Πέντε Νεομαρτύρων Σαμοθράκης.

Οι πέντε νεομάρτυρες (Μανουήλ, Θεόδωρος, Γεώργιος, Μιχαήλ και Γεώργιος ο νεότερος) τιμώνται πανηγυρικά κάθε χρόνο, την Κυριακή του Θωμά, στη Χώρα της Σαμοθράκης.

Ο κ. Γαλαμάτης συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις, στον Αρχιερατικό Εσπερινό, τη λιτάνευση των ιερών λειψάνων και τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης στο νησί, ο κ. Γαλαμάτης είχε συνάντηση εργασίας με τον κ. Βίτσα στο Δημαρχείο, ενώ περιηγήθηκαν στο νησί και επισκέφθηκαν το Αρχαιολογικό Μουσείο, σχολεία και άλλες υποδομές.

Στη συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαμοθράκης συζητήθηκαν τα ζητήματα που καταγράφονται στο οδικό δίκτυο του νησιού, οι υποδομές και κυρίως οι υποδομές εκπαίδευσης, αναπτυξιακά και ειδικότερα τουριστικά θέματα.

«Ο δικός μας ρόλος είναι να συνδράμουμε στην επίλυση ζητημάτων της αρμοδιότητάς μας και ταυτόχρονα να επισημάνουμε τις προτεραιότητες της τοπικής κοινωνίας στην Κυβέρνηση. Στη Σαμοθράκη το κυβερνητικό έργο είναι εμφανές, ωστόσο υφίστανται ζητήματα, στα οποία θα βοηθήσει και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να βρεθούν λύσεις. Κι επειδή ανοίγει σε λίγο καιρό η θερινή τουριστική περίοδος, θέλουμε η Σαμοθράκη να αυξήσει την επισκεψιμότητά της και να αναπτυχθεί τουριστικά, με την προϋπόθεση της προστασίας του μοναδικού φυσικού περιβάλλοντος του νησιού και της βιωσιμότητας. Μαζί με τον Θανάση Βίτσα λέμε ‘ναι’ στην ανάπτυξη, αλλά υπό όρους. Και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση είναι εδώ για να θωρακίσει αυτή την ανάπτυξη, να φροντίσει ώστε οι όροι αυτοί να τηρηθούν από όλους, πάντα σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση», επισήμανε ο κ. Γαλαμάτης.