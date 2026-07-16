Τι προσπαθεί να σας πει ένας σκύλος όταν γλείφει τα χείλη του

Είστε στην κουζίνα και μαγειρεύετε ή ετοιμάζεστε να φάτε κάτι, όταν ο αγαπημένος σας τετράποδος συγκάτοικος αρχίζει να γλείφεται ασταμάτητα. Δεν θέλει και πολλή σκέψη να καταλάβετε πώς ο σκύλος σας λιγουρεύεται το πιάτο σας και δεν θα σταματήσει μέχρι να του δώσετε κάτι.

Υπάρχουν όμως και φορές που ο σκύλος σας ίσως αρχίσει να γλείφει τα χείλη του χωρίς κάποιον προφανή λόγο. Οι αιτίες μπορεί να είναι πολλές και καλό είναι να τις ξέρετε, ώστε να μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες του.

Γιατί όμως οι σκύλοι γλείφουν τα χείλη τους

Θέλουν να φάνε

Ο κυριότερος λόγος που ένας σκύλος γλείφει τα χείλη του είναι επειδή έχει καταλάβει πως είτε εκείνος είτε κάποιος άλλος κοντά του, ετοιμάζεται να φάει κάτι. Πιθανότατα αρκεί το άνοιγμα του ψυγείου ή ενός ντουλαπιού για να του τρέξουν τα σάλια. Το γλείψιμο τον βοηθάει να ελέγξει την αυξημένη σιελόρροια.

Για αυτό κρατήστε τα γεύματα του σκύλου σας σε τακτικές ώρες ώστε να ξέρει ακριβώς πότε είναι να φάει και να αποφύγετε επεισόδια μεγάλης λιγούρας.

Έχουν ναυτία

Είναι πολύ πιθανό ένας σκύλος να αρχίσει να γλείφεται γιατί ανακατεύεται το στομάχι του. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως:

– Ταξίδι με αυτοκίνητο

– Γαστρεντερικές ιώσεις

– Αντίδραση σε φάρμακα

– Δηλητηρίαση

– Τροφικές αλλεργίες

Φροντίστε να μην του δώσετε καθόλου τροφή για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να ηρεμήσει το στομάχι του. Επικοινωνήστε παράλληλα με τον κτηνίατρό σας για συμβουλές.

Είναι στρεσαρισμένοι

Το γλείψιμο των χειλιών μπορεί να είναι για έναν σκύλο τρόπος αυτορρύθμισης του άγχους. Να το κάνει δηλαδή για να μπορέσει να χαλαρώσει και να αντιμετωπίσει πιο ήρεμα ό,τι τον στρεσάρει.

Πολλοί σκύλοι το παθαίνουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης όταν νιώθουν ότι πιέζονται. Συχνά επίσης το γλείψιμο συνοδεύεται από χασμουρητό, ακινησία, ξύσιμο, αποστροφή του βλέμματος.

Βοηθήστε τον τετράποδο φίλο σας αποφεύγοντας αγχωτικές καταστάσεις, ακολουθήστε τη μέθοδο της θετικής εκπαίδευσης για να του μάθετε να διαχειρίζεται το στρες και επιβραβεύστε τον όποτε ακολουθεί τις εντολές και είναι χαλαρός.

Επίσης βοηθάει να περάσετε ποιοτικό χρόνο μαζί του, ώστε να δεθείτε περισσότερο και να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.

Πονάνε στο στόμα

Πολλοί σκύλοι όταν πονάνε στο στόμα, εκκρίνουν περισσότερο σάλιο κι έτσι γλείφουν περισσότερο και τα χείλη τους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει όταν σπάει ένα δόντι, υπάρχει απόστημα ή έχουν κάποια φλεγμονή τα ούλα. Κάποιες φυλές που είναι περισσότερο επιρρεπείς σε προβλήματα υγείας του στόματος είναι:

– Οι βραχυκέφαλες φυλές, όπως τα Pug και τα Bulldog που έχουν μικρό στόμα και τα δόντια τους στριμώχνονται, με αποτέλεσμα να κολλάει τροφή και να αναπτύσσονται βακτήρια.

– Μεγαλόσωμες φυλές όπως τα Mastiff και τα Boxer, οι οποίες εμφανίζουν συχνά υπερπλασία των ούλων. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχει πολλή πλάκα στα δόντια.

– Τα Dachshund που έχουν μία μακριά, στενή γνάθο κι αυτό κάνει τα ούλα να μαζεύονται από τα δόντια – κάτι που προκαλεί πόνο και φθορά.

Αν παρατηρήσετε λοιπόν ότι ο σκύλος σας ξαφνικά γλείφεται περισσότερο στα χείλη ενώ παράλληλα κλαψουρίζει και δεν θέλει να φάει, ίσως φταίει ένας πόνος που έχει στο στόμα του. Ο κτηνίατρος μπορεί να σιγουρευτεί με μία εξέταση. Εσείς προληπτικά φροντίστε για το βούρτσισμα των δοντιών του και μην το αμελείτε.

Είναι αφυδατωμένοι

Ενίοτε οι σκύλοι μπορεί να γλείφονται περισσότερο για να ενυδατώσουν το στόμα τους. Εάν η θερμοκρασία είναι υψηλή και παρατηρήσετε έντονο γλείψιμο των χειλιών ενώ παράλληλα ο σκύλος σας δεν φαίνεται να πίνει αρκετή ποσότητα νερού, αναζητήστε επιπλέον σημάδια όπως λήθαργο και άχρωμα ούλα.

Φροντίστε ο τετράποδος φίλος σας να έχει πάντα άφθονο, δροσερό νερό κι αν φοβάστε πως έχει αφυδατωθεί, μιλήστε με τον κτηνίατρό σας.

Έχει κολλήσει κάτι στο στόμα τους

Αν δείτε τον σκύλο σας να συμπεριφέρεται κάπως περίεργα και να τρίβει το πρόσωπό του, ίσως έχει κολλήσει κάτι στο στόμα του, όπως φαγητό, κόκαλο, ξύλο ή κάποιο μασητικό παιχνίδι. Όποτε συμβαίνει αυτό, οι σκύλοι έχουν περισσότερα σάλια και γλείφουν τα χείλη τους στην προσπάθεια να το απομακρύνουν.

Κοιτάξτε προσεκτικά μέσα στο στόμα του σκύλου σας. Αν εντοπίσετε κάτι και δεν μπορέσετε να το αφαιρέστε μόνος σας, ζητήστε τη βοήθεια του κτηνιάτρου σας.

Πώς θα βοηθήσετε να σταματήσει

Μόλις δείτε τον σκύλο σας να αρχίζει να γλείφεται – και δεν υπάρχει τριγύρω κάτι φαγώσιμο – δώστε του λίγο χώρο και χρόνο και παρατηρήστε προσεκτικά τις κινήσεις του και τη γλώσσα του σώματός του.