Τι πρέπει να σταματήσετε να κάνετε για να μην έχει άγχος η γάτα σας

Αμέτρητες φήμες ακολουθούν τις αγαπημένες μας γάτες. Οι γάτες είναι εγωίστριες, απόμακρες, κοιτάνε μόνο τον εαυτό τους, δεν δένονται μαζί μας, και πολλά άλλα. Φήμες που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Πιστεύοντας όμως σε αυτά συχνά κάνουμε πράγματα που τις γεμίζουμε με άγχος και ανασφάλεια. Πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε πόσο τις επηρεάζουν και πόσο κάνουν δύσκολη τη ζωή τους.

Η αλήθεια είναι μία: Οι γάτες είναι πραγματικά πολύ ευαίσθητα πλάσματα, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα. Θέλουν παρέα και συντροφικότητα, παρόλο που μπορεί να μην το δείχνουν.

Ποια όμως είναι αυτά που κάνουμε εν αγνοία μας και αποτελούν παράγοντα άγχους για το ζωάκι μας;

1. Την τιμωρούμε

Δεν πρέπει να τιμωρούμε τη γάτα μας επειδή- σύμφωνα με τα δικά μας δεδομένα- έκανε κάτι λάθος. Και αυτό γιατί ενεργεί μόνο με βάση το ένστικτό της αλλά και τα όσα έχει μάθει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η γάτα δεν καταλαβαίνει τι είναι λάθος. Αυτό ανήκει στους δικούς μας αξιακούς κώδικες. Δεν θα καταφέρουμε τίποτα με την τιμωρία. Εκείνη θα τρομάξει, θα αγχωθεί και θα συνεχίσει να κάνει αυτό που δεν θέλουμε όταν δεν είμαστε εκεί. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τη μάθουμε να μην κάνει ορισμένα πράγματα. Οι πραγματικές αλλαγές στη συμπεριφορά, να ξέρετε, έρχονται με θετική ενίσχυση και όχι με τιμωρία.

Για παράδειγμα, αν γρατζουνάει τα έπιπλα, έχετέ της ονυχοδρόμια και γατόδεντρα για αυτή τη δουλειά. Καλό είναι να τα βάλετε κοντά σε καναπέδες ώστε να πάει εκεί και όχι στα έπιπλα. Ανταμείψτε τη κάθε φορά που τα χρησιμοποιεί.

Αν πηδάει στον πάγκο της κουζίνας, φτιάξτε ένα άλλο ψηλό σημείο που να επιτρέπεται να πηδάει. Και στον πάγκο βάλτε αλουμινόχαρτο ώστε να μη θέλει να πηδήξει πάνω του. Θυμηθείτε να της δίνετε πάντα μια αποδεκτή εναλλακτική λύση με βάση τη φυσική, ενστικτώδη συμπεριφορά της.

2. Τα λάθη με την αμμολεκάνη

Πολλά είναι τα λάθη που κάνουμε με την αμμολεκάνη, η οποία είναι το πιο σημαντικό πράγμα μιας γάτας που ζει μέσα σε σπίτι- μαζί φυσικά και με τα μπολάκια του φαγητού. Οι γάτες, που είναι από τα πιο καθαρά ζώα, απεχθάνονται τις βρώμικες λεκάνες απορριμμάτων και τις μυρωδιές. Έχουν πολύ δυνατή όσφρηση και «πιάνουν» μυρωδιές που εμείς δεν τις μυρίζουμε.

Αν εμείς δεν καθαρίζουμε την αμμολεκάνη της γατούλας μας, εκείνη δεν θα θέλει να πηγαίνει σε αυτή. Αυτό είναι μια απίστευτη πηγή στρες για εκείνη. Πώς θα «κάνει τη δουλειά της» κάπου που δεν θέλει; Αναγκαστικά θα αναζητήσει εναλλακτικούς χώρους.

Για αυτό πρέπει να πετάμε τις ακαθαρσίες καθημερινά και να αλλάζουμε όλη την άμμο πολύ συχνά. Όταν αλλάζουμε την άμμο, φροντίζουμε να πλένουμε και να απολυμαίνουμε τη λεκάνη.

Ένα άλλο λάθος που κάνουμε είναι το μέρος που βάζουμε την αμμολεκάνη της γάτας μας. Πώς θα νιώθατε εσείς αν δεν είχατε ένα ήσυχο, ιδιωτικό και ασφαλές μέρος για να κάνετε την ανάγκη σας; Θα είχατε στρες. Το ίδιο νιώθει και μια γάτα. Οι γάτες θέλουν απόλυτη ιδιωτικότητα- χωρίς θορύβους και φωνές- όταν θέλουν να κάνουν την ανάγκη τους. Οπότε βάζουμε το κουτί της άμμου σε ένα ήσυχο μέρος. Αν έχουμε πολλές γατούλες, καλό θα είναι η καθεμία να έχει τη δική της. Τέλος αφήνουμε την αμμολεκάνη στο σωστό σημείο σταθερά και δεν τη μετακινούμε εκεί που βολεύει εμάς.

3. Χρησιμοποιούμε καθαριστικά και αιθέρια έλαια

Οι γάτες ενοχλούνται με τις έντονες μυρωδιές, όπως κεριά, αποσμητικά χώρου, απορρυπαντικά. Πολλές μάλιστα δεν θέλουν και τις άμμους υγιεινής με άρωμα. Λόγω της έντονης αίσθησης της όσφρησης, μια μυρωδιά που φαίνεται σε εμάς ευχάριστη μπορεί να είναι απολύτως ενοχλητική για μια γάτα. Επιπλέον, πολλά αρωματισμένα προϊόντα περιέχουν αιθέρια έλαια, πολλά από τα οποία είναι εξαιρετικά τοξικά για τις γάτες. Τα καθαριστικά με έντονη μυρωδιά πεύκου ή χλωρίνης είναι επίσης δυσάρεστα.

Αυτό που επίσης πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι οι γάτες είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στις μυρωδιές που υπάρχουν στον αέρα. Έχουν ευαίσθητο αναπνευστικό σύστημα και όταν εισπνέουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, μπορεί να οδηγηθούν σε κρίση άσθματος ή χρόνια βρογχίτιδα.

Για αυτό είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους καθαριστικά, ειδικά για το κουτί απορριμμάτων. Αντ’ αυτού, επιλέξτε ένα ήπιο καθαριστικό, φιλικό προς τα ζώα, κατά προτίμηση άοσμο. Αναζητήστε καθαριστικά με ένζυμα που θα σας βοηθήσουν να εξουδετερώσετε τις ανεπιθύμητες οσμές των κατοικιδίων.

4. Την αφήνουμε μόνη μεγάλα χρονικά διαστήματα

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υιοθετούν γάτες επειδή θεωρούν ότι χρειάζονται λιγότερη προσοχή από τους σκύλους. Αν και αυτό ισχύει σε κάποιο βαθμό, πρέπει να ξέρουμε ότι οι γάτες, ακόμα και αν δεν το δείχνουν, είναι κοινωνικά ζώα και στρεσάρονται απίστευτα όταν μένουν μόνες για πολύ.

Είναι πολύ διαδεδομένη η λανθασμένη αντίληψη ότι οι γάτες μπορούν να μείνουν μόνες τους για μέρες. Οι γάτες χρειάζονται συντροφιά. Χρειάζονται επίσης να καθαρίζεται η λεκάνη απορριμμάτων τους καθημερινά και να έχουν φρέσκο φαγητό και νερό κάθε μέρα. Η συνέπεια είναι πολύ σημαντική για μια γάτα, οπότε μπορεί να αγχωθεί κάθε φορά που αλλάζει η ρουτίνα της.

5. Ζούμε σε θορυβώδες περιβάλλον

Η ακοή της γάτας είναι πολύ πιο δυνατή από του ανθρώπου, καθώς ακούει ήχους σε πολύ υψηλότερες συχνότητες (έως 65 kHz) και τους εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ταχύτητα. Μπορεί μάλιστα να ακούει προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη σε 32 μυς. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχεται το απορριμματοφόρο, όταν χτυπάει το κουδούνι ή όταν ο σκύλος του γείτονα γαβγίζει ασταμάτητα, εκείνη αντιδράει και στρεσάρεται.

Αυτά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Κάποια άλλα όμως ναι. Αν ζούμε σε ένα σπίτι που υπάρχουν φωνές, τσακωμοί, δυνατές μουσικές και άλλοι θόρυβοι, η γατούλα μας θα βασανίζεται. Θα νιώθει ότι συνέχεια απειλείται από κάτι. Οπότε μειώστε τους θορύβους όσο μπορείτε προστατεύοντας το υπέροχο τετράποδο πλάσμα που ζει δίπλα σας.