Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν στειρώσετε τη γάτα σας

Ετοιμάζεστε να στειρώσετε τη γάτα σας και έχετε αμφιβολίες; Πριν προγραμματίσετε την επέμβαση, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τι περιλαμβάνει, αν και πώς επηρεάζει την υγεία και τη συμπεριφορά της και τι να περιμένετε κατά την περίοδο ανάρρωσης.

Μια από τις διαφωνίες όσων έχουν κατοικίδια είναι το αν πρέπει να στειρώσουν το ζώο τους. Βέβαια ο νόμος είναι σαφής πάνω σε αυτό, όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι που αρνούνται να κάνουν στο κατοικίδιό τους τη συγκεκριμένη επέμβαση. Κάνουν λόγο για αλλαγή του χαρακτήρα της γάτας ή του σκύλου τους, προβλήματα παχυσαρκίας, και άλλα.

Τι ισχύει και τι όχι; Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία που κάθε κηδεμόνας γάτας πρέπει να γνωρίζει πριν από τη στείρωση — από την ιδανική ηλικία για την επέμβαση και τους πιθανούς ιατρικούς κινδύνους έως τη φροντίδα μετά το χειρουργείο. Τι είναι αλήθεια και τι μύθος.

Η κατάλληλη χρονική στιγμή

Οι περισσότεροι κτηνίατροι συνιστούν η στείρωση να γίνεται όταν η γάτα είναι 5 και 6 μηνών, πριν φτάσει στη σεξουαλική ωριμότητα. Η έγκαιρη επέμβαση προσφέρει τα μέγιστα οφέλη για την υγεία της.

Επιπλέον, οι νεότερες γάτες συνήθως αναρρώνουν πιο γρήγορα και παρουσιάζουν λιγότερες επιπλοκές. Το κάθε ζώο βέβαια είναι διαφορετικό. Συζητήστε με τον κτηνίατρό σας για να καθορίσετε την ιδανική χρονική στιγμή για το δικό σας κατοικίδιο.

Μύθοι και αλήθειες για τη στείρωση

Σε αντίθεση με όσα πιστεύουν πολλοί, η στείρωση δεν κάνει τις γάτες τεμπέλικες ούτε προκαλεί από μόνη της παχυσαρκία. Η σωστή διατροφή και η καθημερινή άσκηση είναι οι βασικοί παράγοντες για τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

Αυτό που χρειάζεται από μέρους σας είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Η στείρωση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής της γάτας χωρίς να την κάνει μαλθακή και χωρίς όρεξη για παιχνίδια, όπως λέγεται. Ασχοληθείτε μαζί της, παίξτε με αυτή και θα δείτε πώς θα ανταποκριθεί. Όλα τα άλλα είναι μύθοι.

Η στείρωση, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, μπορεί να χαρίσει στη γάτα σας περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη υγεία. Πρόκειται για μια υπεύθυνη επιλογή που συμβάλλει επίσης στον περιορισμό του υπερπληθυσμού των αδέσποτων ζώων, κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Ελλάδα με τα εκατομμύρια αδέσποτα στους δρόμους. Αν φροντίζετε γατούλες στον δρόμο, μιλήστε με τον δήμο σας πρώτα και κατόπιν με τη φιλοζωική μήπως σας βοηθήσουν στο να τις στειρώσετε. Να ξέρετε ότι για τα αδέσποτα, σύμφωνα με τον νόμο, υπεύθυνοι είναι οι δήμοι. Οι άνθρωποι των φιλοζωικών είναι απλώς εθελοντές.

Οφέλη για την υγεία

Η στείρωση εξαλείφει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών και της μήτρας και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιείται πριν από τον πρώτο οίστρο.

Οι γάτες που στειρώνονται σε μικρή ηλικία έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν μια πιο μεγάλη και υγιή ζωή. Η αφαίρεση των αναπαραγωγικών οργάνων προλαμβάνει ασθένειες που μπορεί να αποβούν απειλητικές για τη ζωή τους.

Οι κτηνίατροι από την πλευρά τους συμβουλεύουν να στειρώσετε τη γάτα σας έγκαιρα ως προληπτικό μέτρο για την υγεία της. Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνο στη σωματική υγεία, αλλά επεκτείνονται και στη συνολική ευεξία του ζώου. Η στείρωση αποτελεί, θα λέγαμε, πραγματική επένδυση, στη μακροχρόνια υγεία της αγαπημένης σας γάτας.