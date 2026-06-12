Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε το απόγευμα της Παρασκευής (120/6) ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία επί του τελικού κειμένου μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Η συμφωνία περιλαμβάνει διατάξεις για την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και τον τερματισμό της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων από το ιρανικό καθεστώς, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που επικαλείται το CNN.

Ο αξιωματούχος ανέφερε τους ακόλουθους όρους, στους οποίους, όπως είπε, το Ιράν είχε συμφωνήσει:

Τα πυρηνικά υλικά θα καταστραφούν και θα απομακρυνθούν

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα καταργηθεί

Δεν θα αποδεσμευτούν χρήματα του Ιράν έως ότου εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του

Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά

Δεν θα επιτρέπεται η χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων από το Ιράν

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως «συμφωνία βασισμένη στην απόδοση».

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θα υπογράψουν συμφωνία χωρίς την αποδέσμευση κεφαλαίων και αρνήθηκαν επανειλημμένα να συζητήσουν το θέμα της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ομάδων.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, καταγγέλλοντας αυτό που χαρακτήρισε ως «ψευδείς πληροφορίες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία», δήλωσε ότι τα οικονομικά οφέλη θα αποκομίσει το Ιράν μόνο εάν «εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

«Πρώτον, οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν καθόλου μετρητά, και δεν αποδεσμεύονται κεφάλαια απλώς και μόνο επειδή υπογράφουν μια συμφωνία ή συμμετέχουν σε μια συνάντηση», έγραψε στο X.

«Η συμφωνία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι δίνεται προτεραιότητα στις ανησυχίες των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, και ότι, εφόσον η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, τότε θα αποκομιστούν οικονομικά οφέλη τόσο για την ίδια όσο και για ολόκληρη την περιοχή», πρόσθεσε.

(AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη για τις, όπως είπε, ανακριβείς περιγραφές της πρότασης στα ΜΜΕ.

Σύμφωνα με το CNN, η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν θα επέκτεινε την κατάπαυση του πυρός, θα άνοιγε εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και θα άνοιγε τον δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με διπλωμάτη που είχε ενημερωθεί για το θέμα.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν είχαν αναφέρει ότι το Ιράν δεν θα δεσμευόταν να παραχωρήσει τη διαχείριση του στενού και ότι η συμφωνία θα απαιτούσε την αποδέσμευση 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν.

«Οι όροι που διέρρευσε το Ιράν στα Fake News δεν έχουν ΚΑΜΙΑ σχέση με τους όρους που συμφωνήθηκαν γραπτώς», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Περιλαμβάνει και τον Λίβανο»

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε σήμερα ότι η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν «περιλαμβάνει τον Λίβανο», δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του Κόλπου.

Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι «μάλλον ελάχιστες», κρίνοντας ότι υπάρχει ευρεία συναίνεση υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη, και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, μεταξύ των σκληροπυρηνικών και μεταξύ των πολιτικών αρχών.

Υπάρχει «80 έως 85%» πιθανότητα μιας συμφωνίας με το Ιράν

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος εκτίμησε σήμερα σε «80 με 85%», αλλά «όχι 100%», την πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Μιλώντας με δημοσιογράφους, ο αξιωματούχος είπε ότι αισθάνεται πολύ καλά όσον αφορά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, προειδοποιώντας παράλληλα ότι (οι δύο πλευρές σ.σ.) δεν έχουν διασχίσει ακόμη τη γραμμή τερματισμού.

Διευκρίνισε ότι το κείμενο είναι μια συμφωνία-πλαίσιο (Μνημόνιο συνεννόησης), που ανοίγει μια περίοδο 60 ημερών για τεχνικές συνομιλίες.

Με πληροφορίες από CNN