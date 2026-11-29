Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει σήμερα Κυριακή (29/11) την Ισπανία εκτός έδρας στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και η νίκη είναι μονόδρομος προκειμένου να διατηρήσει ακέραιες τις πιθανότητές της για παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένος για τις 19:00 και φίλοι της «Γαλανόλευκης» θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά την κρίσιμη μάχη απέναντι στους Ισπανούς μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1.

Η εθνική «έβγαλε τα μάτια της» στον πλέον κρίσιμο αγώνα της, αυτόν με τη Γεωργία, στο T-Center την περασμένη Πέμπτη (26/11) και πλέον κυνηγά ένα θαύμα για να καταφέρει να προκριθεί στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ (27 Αυγούστου-12 Σεπτεμβρίου) και θα είναι το πρώτο που διεξάγεται στον Αραβικό κόσμο, αλλά και το τρίτο διαδοχικό που διοργανώνει η Ασία.

Τα σενάρια για την Εθνική

Καθώς την πρόκριση στην τελική φάση εξασφαλίζουν οι τρεις πρώτες από κάθε όμιλο (σ.σ. ο δεύτερος προκριματικός γύρος ολοκληρώνεται με το «παράθυρο» του Φεβρουαρίου 2027), οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπορούν να ελπίζουν αν πετύχουν τρεις νίκες στις ισάριθμες εναπομείνασες «μάχες» ή με συνδυασμό αποτελεσμάτων αν πετύχουν δύο νίκες… αλλά με ακραία σενάρια. Ουσιαστικά, μία ήττα από την Ισπανία, απόψε (29/11, 19:00) θα σημάνει τον πρόωρο αποκλεισμό της «χάλκινης» στο Ευρωμπάσκετ του 2025 εθνικής Ελλάδας, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και 24 χρόνια!

Όσο κι αν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές της εθνικής και οι Έλληνες φίλαθλοι δεν θέλουν να το πιστέψουν, η «επίσημη αγαπημένη» κινδυνεύει να είναι εκτός της τελικής φάσης. Βρίσκεται στην τελευταία θέση του 9ου ομίλου, με 4 νίκες – 5 ήττες, ρεκόρ που μοιράζεται με το Μαυροβούνιο. Κι ενώ στην πρώτη θέση ισοβαθμούν, με ρεκόρ 6-3, οι Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Η Πορτογαλία βρίσκεται πάνω από την εθνική με ρεκόρ 5-4.

Και σ’ έναν τόσο κρίσιμο αγώνα, απέναντι στην Ισπανία, στην πρωτεύουσα της Γαλικίας, το Σαντιάγκο δε Κομποστέλα, η «γαλανόλευκη» θα παραταχθεί με πολλές και σημαντικές απουσίες απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» του Τσους Ματέο.

Οι διεθνείς δεν έχουν άλλη επιλογή παρά ν’ αφήσουν πίσω την καταστροφική -όπως μπορεί ν’ αποδειχτεί- ήττα με 92-88 στην παράταση από τη Γεωργία. Κι ενώ η εθνική Ελλάδας είχε το προβάδισμα με +2, 16΄΄ πριν την ολοκλήρωση του έξτρα πεντάλεπτου, το… αψυχολόγητο αντιαθλητικό φάουλ του Κώστα Αντετοκούνμπο στον Σενγκέλια στα 15’’ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ (σ.σ. εκτελούσε βολές ο Μαρκίζ Ριντ) έγειρε την πλάστιγγα οριστικά υπέρ της Γεωργίας.

Στον αγώνα στην Αθήνα, πάντως η εθνική είχε πάρει τη νίκη απέναντι στους Ισπανούς, με 108-106 στην παράταση, με τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου να σημειώνουν από από 29 πόντους έκαστος!

Την Κυριακή (29/11), όμως η εθνική καλείται να διεκδικήσε το θετικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, έχοντας χάσει τον έναν εκ των δύο πρωταγωνιστών από τη νίκη επί της «Φούρια Ρόχα», Ντίνο Μήτογλου, καθώς και τους Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο και Νίκο Χουγκάζ, εν συγκρίσει με τον αγώνα απέναντι στη Γεωργία. Αποκόμισαν και οι τέσσερις τραυματισμούς και έμειναν εκτός αποστολής. Ήδη, οι τραυματισμοί των έμπειρων Νικ Καλάθη και Γιαννούλη Λαρεντζάκη πριν από τον αγώνα με τη Γεωργία είχαν αφήσει τον Βασίλη Σπανούλη με περιορισμένες επιλογές στα γκαρντ. Ο μέχρι προ ημερών τιμωρημένος στον Ολυμπιακό Τάιλερ Ντόρσεϊ έδωσε τον πρώτο αγώνα του μετά από καιρό κόντρα στους Γεωργιανούς και δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, υποχρεώθηκε να καλέσει τον 22άχρονο γκαρντ του Ολυμπιακού Νίκο Πλώττα για τον αγώνα με τους «Ίβηρες». Στη δωδεκάδα συμπεριλήφθηκαν για πρώτη φορά εν συγκρίσει με το ματς απέναντ στη Γεωργά και οι Νάσος Μπαζίνας, Μανώλης Χατζηδάκης και Νίκος Περσίδης που είχαν κληθεί εξ αρχής στην προετοιμασία.

Η δωδεκάδα της «γαλανόλευκης» στον αγώνα με την Ισπανία θα αποτελείται από τους εξής διεθνείς: Κώστας Παπανικολάου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Μιχάλης Λούντζης, Όμηρος Νετζήπογλου, Αντώνης Καραγιαννίδη, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Μανώλης Χατζηδάκης, Αλέξανδρος Νικολαΐδης και Νίκος Πλώτας.