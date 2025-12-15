Τι νιώθουν οι σκύλοι όταν μας βλέπουν να κλαίμε

Οι σκύλοι είναι ίσως το μοναδικό είδος που έχει αναπτύξει τόσο βαθύ δεσμό με τον άνθρωπο, φτάνοντας στο σημείο να “διαβάζει” τις εκφράσεις, τους τόνους της φωνής και τις αλλαγές στη συμπεριφορά μας με εντυπωσιακή ακρίβεια.

Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα που απασχολούν τους κηδεμόνες τους είναι τι πραγματικά νιώθει ο σκύλος τους όταν τους βλέπει να κλαίνε. Αντιλαμβάνεται την ανθρώπινη θλίψη και συμπάσχει; Ή απλώς αντιδρά σε αλλαγές του περιβάλλοντος χωρίς να κατανοεί το συναίσθημα;

Παρότι οι σκύλοι δεν μπορούν να κατανοήσουν την ανθρώπινη θλίψη με τον ίδιο τρόπο που το κάνουμε εμείς, η επιστήμη δείχνει πως νιώθουν πολλά περισσότερα από όσα νομίζαμε.

Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι οι σκύλοι διαθέτουν εξαιρετική ικανότητα αναγνώρισης ανθρώπινων συναισθημάτων. Μπορούν να διακρίνουν τη χαρά από τη λύπη, τον φόβο από τον θυμό και συχνά αντιδρούν ανάλογα. Εάν είμαστε χαρούμενοι, συνήθως θα κουνήσουν την ουρά τους και θα συμμετάσχουν στον ενθουσιασμό μας.

Όταν όμως κλαίμε, η αντίδρασή τους είναι τελείως διαφορετική. Πλησιάζουν αργά, γέρνουν το κεφάλι τους, μας ακουμπούν με τη μύτη ή το πόδι τους ή ξαπλώνουν δίπλα μας. Αυτό δεν γίνεται τυχαία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι κατανοούν ότι το κλάμα αποτελεί σημάδι δυσφορίας. Ακόμη και αν δεν ξέρουν γιατί κλαίμε ή τι σημαίνει η λύπη ως έννοια, καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη.

Για έναν σκύλο, ο άνθρωπός του είναι το κέντρο του κόσμου του και κάθε αλλαγή στην συναισθηματική κατάσταση του κηδεμόνα του τον επηρεάζει άμεσα. Υπάρχουν μάλιστα έρευνες που δείχνουν ότι οι σκύλοι όχι μόνο ανησυχούν όταν κάποιος κοντά τους κλαίει, αλλά συχνά προσπαθούν να τον παρηγορήσουν. Αυτή η συμπεριφορά δεν οφείλεται σε εκπαίδευση αλλά συμβαίνει αυθόρμητα.