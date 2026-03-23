Τι να συζητούσαν άραγε Καστανίδης και Στυλιανού;

Πληροφορούμαστε πως πριν από λίγες ημέρες υπήρξε μία συνάντηση μεταξύ του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Χάρη Καστανίδη και του μέλους του επιστημονικού συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα Άρη Στυλιανού. Η συνάντηση δεν έγινε κρυφά, αλλά στο καφέ του Βασιλικού Θέατρου Θεσσαλονίκης. Οι δύο άντρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του myportal έμειναν για αρκετή ώρα στο χώρο. Το ζήτημα είναι τι μπορεί να έλεγαν.

Αν θα ποντάραμε πάντως κάπου τα λεφτά μας θα ήταν στο να βρεθεί ως ομιλητής ο κ. Καστανίδης σε κάποια από τις εκδηλώσεις που θα κάνει ο πυρήνας υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Υπενθυμίζουμε, πως το myportal, σας έχει πληροφορήσει πως τα μέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας αναμένεται να κάνουν μία – δύο εκδηλώσεις μετά το Πάσχα. Και φυσικά θα ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί σε κάποια ο κ. Καστανίδης.

ΣΤ.ΑΛ.