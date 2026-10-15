Τι να μην κάνετε αν παίρνετε κορτιζόνη

Λειτουργεί καταστέλλοντας το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνοντας το πρήξιμο και τον πόνο.

Αυτό το άρθρο περιγράφει το πώς λειτουργεί η κορτιζόνη, τις πιθανές αλληλεπιδράσεις της με άλλα φάρμακα, τις προφυλάξεις κατά την λήψη της και κάνει διατροφικές επισημάνσεις για ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή.

Τι είναι η κορτιζόνη και πώς λειτουργεί στο σώμα

Η κορτιζόνη είναι ένα συνθετικό κορτικοστεροειδές. Μιμείται τη φυσική ορμόνη κορτιζόλη, που παράγεται από τα επινεφρίδια.

Παίζει ζωτικό ρόλο στη ρύθμιση της φλεγμονής, του μεταβολισμού και της ανοσολογικής απόκρισης. Η κορτιζόνη συνταγογραφείται συχνά για την μείωση της φλεγμονής σε καταστάσεις όπως η αρθρίτιδα, οι αλλεργίες, το άσθμα και τα αυτοάνοσα νοσήματα.

Όταν εισάγεται στο σώμα, η κορτιζόνη δρα αναστέλλοντας ορισμένες αποκρίσεις του ανοσοποιητικού συστήματος, που προκαλούν φλεγμονή. Αυτό την καθιστά εξαιρετικά αποτελεσματική στην μείωση του πόνου, του οιδήματος και των αλλεργικών αντιδράσεων. Η κορτιζόνη μπορεί να χορηγηθεί από το στόμα, τοπικά ή με ενέσεις, ανάλογα με την πάθηση που αντιμετωπίζεται.

Ποιες είναι οι πιθανές αλληλεπιδράσεις της κορτιζόνης

Η κορτιζόνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με μια ποικιλία φαρμάκων και ουσιών, που μπορεί να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητά της ή να αυξήσουν τον κίνδυνο παρενεργειών. Μερικές από τις πιο κοινές αλληλεπιδράσεις είναι:

Αντιπηκτικά (π.χ. βαρφαρίνη) : Η κορτιζόνη μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματος, επομένως μπορεί να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα των αραιωτικών του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας ή σχηματισμού θρόμβων.

: Η κορτιζόνη μπορεί να επηρεάσει την πήξη του αίματος, επομένως μπορεί να επηρεάσει και την αποτελεσματικότητα των αραιωτικών του αίματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο αιμορραγίας ή σχηματισμού θρόμβων. Μη Στεροειδή Αντιφλεγμονώδη Φάρμακα (π.χ. ιβουπροφαίνη, ασπιρίνη) : Όταν λαμβάνονται με κορτιζόνη, τα ΜΣΑΦ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο έλκους στομάχου και γαστρεντερικής αιμορραγίας.

: Όταν λαμβάνονται με κορτιζόνη, τα ΜΣΑΦ μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο έλκους στομάχου και γαστρεντερικής αιμορραγίας. Φάρμακα για τον διαβήτη : Η κορτιζόνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για τον διαβήτη, όπως η ινσουλίνη.

: Η κορτιζόνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων για τον διαβήτη, όπως η ινσουλίνη. Εμβόλια: Δεδομένου ότι η κορτιζόνη καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να αποδυναμώσει την απόκριση του οργανισμού στα εμβόλια, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά.

Δεδομένου ότι η κορτιζόνη καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί να αποδυναμώσει την απόκριση του οργανισμού στα εμβόλια, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά. Διουρητικά και συμπληρώματα καλίου: Η κορτιζόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου στο σώμα, επομένως ο συνδυασμός της με διουρητικά ή συμπληρώματα καλίου μπορεί να προκαλέσει επιπλοκές όπως μυϊκές κράμπες, ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς και αδυναμία.

Τι πρέπει να ΜΗΝ κάνετε όταν παίρνετε κορτιζόνη

Κατά την λήψη κορτιζόνης, πρέπει να τηρούνται ορισμένες προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των παρενεργειών:

Αποφύγετε την απότομη διακοπή : Η κορτιζόνη θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά υπό ιατρική επίβλεψη. Η ξαφνική διακοπή της κορτιζόνης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια των επινεφριδίων, όπου το σώμα δεν είναι σε θέση να παράγει αρκετή φυσική κορτιζόλη.

: Η κορτιζόνη θα πρέπει να μειώνεται σταδιακά υπό ιατρική επίβλεψη. Η ξαφνική διακοπή της κορτιζόνης μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκεια των επινεφριδίων, όπου το σώμα δεν είναι σε θέση να παράγει αρκετή φυσική κορτιζόλη. Μείνετε μακριά από το αλκοόλ : Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας στομάχου και ελκών, όταν συνδυάζεται με κορτιζόνη.

: Το αλκοόλ μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας στομάχου και ελκών, όταν συνδυάζεται με κορτιζόνη. Περιορίστε την έκθεση σε λοιμώξεις : Δεδομένου ότι η κορτιζόνη καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, οι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Αποφύγετε τις πολυσύχναστες περιοχές και την επαφή με άτομα με μεταδοτικές ασθένειες, όπως η γρίπη.

: Δεδομένου ότι η κορτιζόνη καταστέλλει το ανοσοποιητικό σύστημα, οι ασθενείς είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις. Αποφύγετε τις πολυσύχναστες περιοχές και την επαφή με άτομα με μεταδοτικές ασθένειες, όπως η γρίπη. Ελαχιστοποιήστε την έκθεση στον ήλιο: Η κορτιζόνη μπορεί να κάνει το δέρμα σας πιο ευαίσθητο στο ηλιακό φως, αυξάνοντας τον κίνδυνο ηλιακών εγκαυμάτων.

Διατροφικά ζητήματα κατά την λήψη κορτικοστεροειδών

Τα κορτικοστεροειδή, όπως η κορτιζόνη, μπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στον μεταβολισμό, προκαλώντας αύξηση βάρους, κατακράτηση υγρών και ανισορροπίες στα επίπεδα σακχάρου και ηλεκτρολυτών στο αίμα. Ακολουθούν ορισμένες διατροφικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε, ενώ λαμβάνετε κορτιζόνη:

Περιορίστε την πρόσληψη νατρίου : Η κορτιζόνη μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση νερού και υπέρταση, επομένως είναι σημαντικό να μειώσετε την πρόσληψη αλατιού, για να ελέγξετε αυτές τις παρενέργειες.

: Η κορτιζόνη μπορεί να προκαλέσει κατακράτηση νερού και υπέρταση, επομένως είναι σημαντικό να μειώσετε την πρόσληψη αλατιού, για να ελέγξετε αυτές τις παρενέργειες. Αυξήστε τις τροφές πλούσιες σε κάλιο : Επειδή η κορτιζόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου, συμπεριλάβετε τροφές όπως μπανάνες, σπανάκι και γλυκοπατάτες, για να αποκαταστήσετε την ισορροπία.

: Επειδή η κορτιζόνη μπορεί να μειώσει τα επίπεδα καλίου, συμπεριλάβετε τροφές όπως μπανάνες, σπανάκι και γλυκοπατάτες, για να αποκαταστήσετε την ισορροπία. Παρακολουθείτε τα επίπεδα ασβεστίου και βιταμίνης D : Η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ασβεστίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Είναι απαραίτητο να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και να παίρνετε συμπληρώματα βιταμίνης D, για την υποστήριξη της υγείας των οστών.

: Η μακροχρόνια χρήση κορτιζόνης μπορεί να μειώσει την απορρόφηση ασβεστίου, αυξάνοντας τον κίνδυνο οστεοπόρωσης. Είναι απαραίτητο να καταναλώνετε τροφές πλούσιες σε ασβέστιο, όπως τα γαλακτοκομικά προϊόντα και να παίρνετε συμπληρώματα βιταμίνης D, για την υποστήριξη της υγείας των οστών. Έλεγχος του σακχάρου στο αίμα: Η κορτιζόνη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, επομένως συνιστάται η τήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής με σύνθετους υδατάνθρακες και η αποφυγή τροφών με ζάχαρη.

Σύνοψη

Η κορτιζόνη είναι ένα ισχυρό κορτικοστεροειδές φάρμακο με ευρεία χρήση στη θεραπεία φλεγμονών και αυτοάνοσων καταστάσεων. Ωστόσο, απαιτεί προσεκτική διαχείριση για την αποφυγή παρενεργειών και αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα και ουσίες. Η τήρηση των διατροφικών κατευθυντήριων γραμμών, ενώ λαμβάνετε κορτιζόνη μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό κινδύνων όπως η κατακράτηση υγρών, οι ανισορροπίες του σακχάρου στο αίμα και η απώλεια οστικής μάζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας για εξατομικευμένες συμβουλές σχετικά με την ασφαλή διαχείριση μιας θεραπείας με κορτιζόνη.