Τη Λέρο επισκέπτεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Αύριο στο Αγαθονήσι

Παρότι βρισκόμαστε εν μέσω του καλοκαιριού ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει τις περιοδείες ανά την Ελλάδα, δίνοντας τον τόνο στο πολιτικό σκηνικό και υλοποιώντας τη στρατηγική ανάδειξης του έργου της κυβέρνησης, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει το τέταρτο έτος της δεύτερης κυβερνητικής θητείας.

Σταθμός του πρωθυπουργού σήμερα, Τρίτη, είναι η Λέρος και αύριο το Αγαθονήσι, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στη νησιωτικότητα, υλοποιώντας καταρχήν μια σειρά από έργα υποδομών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί αρχικά το αγκυροβόλι τουριστικών σκαφών στα Άλιντα,όπου μπορούν να φιλοξενηθούν έως και 70 σκάφη αναψυχής. Πρόκειται για ένα έργο που θα δώσει περαιτέρω τόνωση στην τουριστική αγορά της Λέρου, η οποία στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις επισκέψεις ιστιοπλοϊκών και άλλων σκαφών.

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια θα ξεναγηθεί στο Νοσοκομείο Λέρου,όπου έχουν πραγματοποιηθεί έργα ανακαίνισης, μεταξύ άλλων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, με την κυβέρνηση να επικεντρώνεται στην ανάδειξη έργων που υλοποιήθηκαν πανελλαδικά απ’ το Ταμείο.

Ειδικά για το ΕΣΥ, βασικός στόχος παραμένει η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ώστε και οι πολίτες να εξυπηρετούνται ταχύτερα αλλά και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εργαζομένους στο ΕΣΥ.

Με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν και έργα συντήρησης του λιμανιού του νησιού στο Λακκί, καθώς και η αποκατάσταση του ιστορικού ξενοδοχείου «Λέρος», με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ξεναγείται σε αμφότερα τα σημεία.

Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο δημαρχείο της Λέρου ενώ στον τελευταίο του σταθμό σε καφέ της Αγίας Μαρίνας θα συνομιλήσει με πολίτες.