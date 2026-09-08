Τι λένε οι οικιακές σας συνήθειες για εσάς;

Κάποιοι από εμάς έχουμε ADHD (ΔΕΠΥ). Το σπίτι μας βρίσκεται σε μια κατάσταση παλίρροιας-άμπωτης όσον αφορά το χάος, με περιόδους που καθαρίζουμε εξονυχιστικά (κυρίως γιατί έχουμε κάποιο deadline και αυτός είναι ο τρόπος μας να αναβάλλουμε ν’ ασχοληθούμε) και περιόδους που απλώς… δεν.

Περιόδους που πυραμίδες από ασιδέρωτα ρούχα στοιβάζονται σε κάθε γωνιά του σπιτιού, κάνοντας παρέα στα πιάτα που «θα μαζέψουμε κάποια στιγμή».

Για εμάς, το παρακάτω άρθρο είναι απλώς μία ακόμα Πέμπτη, τίποτα το περίεργο ή άξιο λόγου.

Για τους περισσότερους συνανθρώπους μας, όμως, η ακαταστασία στο σπίτι είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας.

Εκείνη η φάλτσα νότα που χαλάει την αρμονία. Εκείνο το blindspot που αν μάθουν να το αναγνωρίζουν θα μπορέσουν ενδεχομένως να το διορθώσουν. Σας ακούγεται οικείο; Ωραία.

Παρακάτω μαζέψαμε μερικές από τις πιο συνηθισμένες «κακές συνήθειες» στο σπίτι, μαζί με απλές στρατηγικές για να τις καταπολεμήσετε. Αν, φυσικά, θέλετε.

Κακή οικιακή συνήθεια 1: Τα πιάτα μουλιάζουν αιωνίως στον νεροχύτη

Εχετε πολύ καλές προθέσεις, πολλή δουλειά, και μια τάση να κάνετε τη ζωή σας πιο δύσκολη. Ισως πιστεύετε ότι η εύκολη λύση δεν μπορεί να είναι τόσο απλή και ότι καλύτερα να αφήσετε εκείνο το μπολ με τα απομεινάρια μακαρονάδας να μαριναριστεί για μερικές μέρες. Μέχρι που ο νεροχύτης σας μεταμορφώνεται σιγά-σιγά σε βάλτο, με νέες μορφές μανιταριών να ξεπροβάλλουν από τα ημισαπουνισμένα βάθη.

Πώς να τη διορθώσετε: Οι φίλοι σας με ΔΕΠΥ μπορούν να το επιβεβαιώσουν: αναβάλλουμε περισσότερο τις δουλειές του σπιτιού που θεωρούμε βαρετές, ή που τις έχουμε συνδυάσει με κάποια δυσάρεστη αίσθηση ή μυρωδιά.

Αν ζείτε μαζί με κάποιον άλλο, αναρωτηθείτε ειλικρινά: μήπως περιμένετε (εύχεστε, προσεύχεστε) να αναλάβει εκείνος/η το αναπόφευκτο πλύσιμο των πιάτων; Αν ναι, κάντε μια συμφωνία: εκείνος/η τα πιάτα, για πάντα από δω και πέρα, εσείς κάποια άλλη δουλειά του σπιτιού.

Αν πάλι ζείτε μόνη, και δεν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε ένα πλυντήριο πιάτων, βρείτε τρόπους να κάνετε τη διαδικασία πιο ελκυστική. Ζεστό νερό, σαπούνι που μυρίζει όμορφα, ειδική playlist, και μια υπενθύμιση στο κινητό μισή ώρα αφού φάτε, να πλύνετε τα πιάτα προτού συσσωρευτούν κι αρχίσουν να αναπαράγονται.

Κακή οικιακή συνήθεια 2: Η αλληλογραφία συσσωρεύεται στο τραπεζάκι

Να φανταστώ, δεν ελέγχετε ούτε τα φωνητικά σας μηνύματα, ε; Δυστυχώς ο τρόμος του αγνώστου παύει να είναι αποδεκτή δικαιολογία από την πρώτη δεκαετία ζωής και μετά. Ναι, εξαιρετικά άδικο, συμφωνώ. Στο θέμα μας όμως: αποφεύγοντας ν’ ανοίξετε τους λογαριασμούς δημιουργείτε ένα παράδοξο επιπέδου Schrödinger, όπου το οφειλόμενο ποσό έχει ταυτόχρονα και πληρωθεί και όχι. Σε μία από αυτές τις πραγματικότητες, σας έχουν κόψει το τηλέφωνο.

Πώς να τη διορθώσετε: Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία. Εν έτι 2024, οι περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να σας στείλουν τους λογαριασμούς σε ηλεκτρονική μορφή, και μπορείτε να ρυθμίσετε με την τράπεζα σας να πληρώνονται αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται ν’ ασχολείστε. Τώρα αν το μηνιαίο σας υπόλοιπο δεν είναι ποτέ αρκετό ή μιλάμε για πιστωτικές κάρτες που συνηθίζετε να υπερχρεώνετε και να μην πληρώνετε… είστε σίγουρη πως δεν έχετε ΔΕΠΥ;

Κακή οικιακή συνήθεια 3: Τα ντουλάπια της κουζίνας ξεμένουν ανοιχτά

Πείτε μου ότι δεν έχετε γάτες χωρίς να μου το πείτε. Σίγουρα πάντως έχετε ένα υπερδραστήριο μυαλό και έναν μίνι εθισμό στα διάφορα ροφήματα και σνακ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ενδέχεται και να ξεχνάτε το περιεχόμενο του κάθε ραφιού αν δεν το βλέπετε διαρκώς, και θέλετε να έχετε άμεση πρόσβαση σε όλες τις επιλογές σας. Πολύ ωραία όλα αυτά, τουλάχιστον μέχρι να χτυπήσετε το κεφάλι σας στο ανοιχτό ντουλάπι και να πάθετε καμιά διάσειση.

Πώς να τη διορθώσετε: Αφαιρέστε τις πόρτες των ντουλαπιών. Ακόμα και αν ζείτε σε ενοικιαζόμενο, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν εύκολα. Βάλτε και μια ωραία ταπετσαρία στο μέσα μέρος του ντουλαπιού και έχετε ταυτόχρονα αισθητική αναβάθμιση της κουζίνας και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις κούπες του καφέ, που πλέον μπορείτε να ταξινομήσετε και ανά χρώμα.

Κακή οικιακή συνήθεια 4: Πατάκια σε ρόλο σφουγγαρίστρας, μανίκια σε ρόλο ξεσκονόπανου

Αφενός δεν πιστεύετε ιδιαίτερα σε πράγματα που δεν βλέπετε με γυμνό μάτι, όπως π.χ. τα μικρόβια. Αφετέρου έχετε μάλλον μια κάποια αχαλίνωτη αυτοπεποίθηση που σας κάνει να πιστεύετε πως ο δικός σας τρόπος να κάνετε δουλειές είναι ο καλύτερος. Πιθανότατα έχετε και τενοντίτιδα, ή θα αποκτήσετε στο μέλλον αν συνεχίσετε έτσι.

Πώς να τη διορθώσετε: Αγοράστε πιο στιλάτα εργαλεία καθαρισμού. Ακούγεται αστείο, αλλά μια σφουγγαρίστρα με χρυσό ή λεοπάρ κοντάρι καθαρίζει εξίσου καλά, και ενδέχεται να τη θυμάστε και να θέλετε να τη χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Αν πάλι το θέμα είναι πρακτικό και όχι αισθητικό (π.χ. βλέπετε το ψεγάδι και θέλετε να το ξεφορτωθείτε άμεσα, χωρίς να πρέπει να κουβαλήσετε ολόκληρο εξοπλισμό), επενδύστε σε ένα ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός.

Κακή οικιακή συνήθεια 5: Αποφάγια στο ψυγείο που έχουν λήξει από το 2023

Είναι φόβος εγκατάλειψης ή μελλοντικής ανέχειας που σας κάνει να κρατάτε εκείνο το κινέζικο delivery από τον προηγούμενο μήνα με νύχια και με δόντια, πιστεύοντας πως «κάποια στιγμή» θα το φάτε; Οι γονείς μου θα το έλεγαν «κατοχικό σύνδρομο», κι εδώ που τα λέμε στη δική τους περίπτωση ήταν κυριολεκτικό. Εσείς όμως; Θα ξαναπαραγγείλετε delivery. Και εκείνο το μουλιασμένο μαρούλι θα σας συγχωρήσει αν το πετάξετε – δεν κάνετε οικονομία κρατώντας το.

Πώς να τη διορθώσετε: Επαναλάβετε δέκα φορές μπροστά στον καθρέφτη: «αξίζω περισσότερα». Μετά καθαρίστε το ψυγείο, πλύντε όλα σας τα φρούτα και τα λαχανικά, κόψτε τα σε μερίδες, βάλτε τα σε τάπερ, και γράψτε σε post-it μέχρι πότε πρέπει να τα καταναλώσετε. Και πάψτε ν’ αγοράζετε μαρούλι αν κατά βάθος δεν σας αρέσει.