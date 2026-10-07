Τι κρύβει η επιλογή του ηγέτη της ισπανικής δεξιάς να ξεκινήσει προεκλογική εκστρατεία από τη Θέουτα

Ο ηγέτης της δεξιάς αντιπολίτευσης Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό ξεκίνησε σήμερα Τετάρτη 7/10 συμβολικά από τη Θέουτα την προεκλογική εκστρατεία του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στην Ισπανία στα τέλη Νοεμβρίου, αποδοκιμάζοντας την ανταπόκριση της κυβέρνησης του Σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ στη μεταναστευτική κρίση.

«Το να έρθω εδώ στην αρχή της προεκλογικής περιόδου αποτελεί την υλοποίηση μιας δέσμευσης», προκειμένου η Θέουτα να επανέλθει «στην κανονικότητα», υποστήριξε ο επικεφαλής του Λαϊκού Κόμματος (PP) σε ομιλία που εκφώνησε στο πλευρό του προέδρου της κυβέρνησης του ισπανικού θύλακα, Χουάν Χεσούς Βίβας.

Η Θέουτα, ισπανικός θύλακας στη Βόρεια Αφρική, «είναι το σύμπτωμα της παρακμής, της διαφθοράς και των ψευδών στα οποία βυθίστηκε η χώρα» υπό τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος κυβερνά από το 2018, υπογράμμισε.

Την 30η και 31η Ιουλίου, περισσότεροι από 70.000 μετανάστες εισήλθαν στη Θέουτα από το Μαρόκο, κολυμπώντας ή περπατώντας, μια πρωτόγνωρη και μαζική εισροή κατά τη διάρκεια της οποίας περισσότεροι από 100 εξ αυτών έχασαν τη ζωή τους, ιδίως στη θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της Μαδρίτης και του Ραμπάτ.

Έκτοτε, η μεγάλη πλειονότητα αυτών των μεταναστών επέστρεψε στο Μαρόκο.

Εντούτοις, χιλιάδες εξ αυτών παραμένουν στη Θέουτα, όπου οι αρχές κινητοποίησαν επιπλέον αστυνομικούς και στρατιωτικούς, την ώρα που η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από τότε, δίνοντας θέση σε σχεδόν καθημερινές βιαιοπραγίες και διαδηλώσεις των κατοίκων.

Αυτή η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση προκάλεσε μεγάλη ένταση στη Μαδρίτη ανάμεσα στην αριστερή κυβέρνηση και τα κόμματα της δεξιάς και ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, συμβάλλοντας στην αποδυνάμωση του Πέδρο Σάντσεθ.

Μαζί με τη στεγαστική κρίση, η κρίση στη Θέουτα συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών θεμάτων της εκστρατείας που ξεκινά ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 29ης Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Λαϊκό Κόμμα του Φεϊχό προηγείται στην πρόθεση ψήφου, μπροστά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πέδρο Σάντσεθ.