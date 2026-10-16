Τι κάνει ο Γκιουλέκας στα Βαλκάνια;

Τους τελευταίους μήνες ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τα θέματα

Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, βρίσκεται με μια βαλίτσα στο χέρι.

«Οργώνει» τα Βαλκάνια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «βαλκανικής

εξωστρέφειας» που έχει αναλάβει το ΥΜΑΘ με σταθμούς έως τώρα τη Βουλγαρία,

τη Σερβία, τη Ρουμανία, την Αλβανία και το Μαυροβούνιο.

Την ελληνική αποστολή που επισκέπτεται τις βαλκανικές πόλεις απαρτίζουν

δεκάδες εκπρόσωποι επιμελητηρίων και παραγωγικών συνδέσμων, πανεπιστημίων,

εκπρόσωποι των λιμανιών και αυτοδιοικητικοί και επιχειρηματίες από όλη την

Βόρεια Ελλάδα.

Εκτός από τις διακυβερνητικές συζητήσεις γίνονται εξειδικευμένα τραπέζια

διαλόγου για τη διαπεριφερειακή, την οικονομική και την ακαδημαϊκή συνεργασία.

Επόμενο βήμα αυτών των πρωτοβουλιών, θα είναι η πρόσκληση των εκπροσώπων

των βαλκανικών κρατών στη Θεσσαλονίκη για έναν νέο κύκλο διαλόγου και

συναντήσεων.

Οι επισκέψεις αυτές δεν είναι ένα «ταξίδι αναψυχής» αλλά, όπως οι ίδιοι οι

συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, αφήνουν συγκεκριμένο αποτύπωμα και παράγουν

μετρήσιμο αποτέλεσμα. Γνωριμίες και επαφές, συζητήσεις και συσκέψεις που

ανοίγουν το δρόμο για συνεργασίες σε οικονομικό, εκπαιδευτικό και διασυνοριακό

επίπεδο και της αλληλοκατανόησης στο πολιτικό και αυτοδιοικητικό πεδίο.