Τι ισχύει με την ταρίφα των ταξί – Αλλάζουν οι χρεώσεις προς τα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης

Αλλαγές στις χρεώσεις των ταξί προς τα αεροδρόμια Αθήνας Θεσσαλονίκης έρχονται τις προσεχείς ημέρες μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ωστόσο όπως σημειώνουν πηγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί και η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές θα υπάρξουν οι ακόλουθες αλλαγές στις τιμές:

– Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή ταρίφα.

– Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αυξηθεί από 25 σε 28 ευρώ με μονή ταρίφα και από 35 σε 38 ευρώ με διπλή ταρίφα.

– Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ.

– Το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού του αυτοκινήτου και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα (μονή και διπλή) των ταξί. Η ελάχιστη χρέωση 4 ευρώ παραμένει αμετάβλητη.

Οι παραπάνω αλλαγές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) τις προσεχείς ημέρες και είναι αποτέλεσμα διαβούλευσης και εποικοδομητικού διαλόγου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ) και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).