Τι γράφουν τα διεθνή ΜΜΕ για την αποχώρηση της Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα

Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετατράπηκε σε σημαντική διεθνή είδηση.

Τα μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, οι εφημερίδες και τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης στρέφουν την προσοχή τους στην Αθήνα και στην απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα το απόγευμα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Αμερικανίδα διπλωμάτη να παραιτηθεί, έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων που έθεσαν ερωτήματα για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Η εξέλιξη ήρθε μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι η κυβέρνησή του εξετάζει την απομάκρυνσή της, προσδίδοντας στην υπόθεση σαφή πολιτική διάσταση.

Κεντρικό ρόλο στην κάλυψη διαδραμάτισαν τα αμερικανικά ειδησεογραφικά πρακτορεία Reuters και Associated Press (AP), τα οποία μετέδωσαν την απόφαση του Λευκού Οίκου σε διεθνές επίπεδο.

Πώς διάβασαν τα ξένα Μέσα την αποπομπή Γκίλφοϊλ

Το πρακτορείο Reuters έδωσε έμφαση στις καταγγελίες ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να επιχείρησε να αξιοποιήσει τις πολιτικές διασυνδέσεις της για την εξασφάλιση χρημάτων, δώρων και άλλων διευκολύνσεων.

Χαρακτηριστικά, ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Ο Τραμπ απέλυσε την πρέσβη στην Ελλάδα Γκίλφοϊλ μετά από αναφορές για ανάρμοστη συμπεριφορά».

Το AP, από την πλευρά του, με τίτλο «Η πρέσβης του Τραμπ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, παραιτείται μετά από καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά» παρουσίασε αναλυτικότερο χρονικό της υπόθεσης, συμπεριλαμβάνοντας τις αντιδράσεις του Τραμπ, τις καταγγελίες για οικονομικές συναλλαγές και τις απαντήσεις της ίδιας και των δικηγόρων της. Και τα δύο πρακτορεία υπογράμμισαν ότι οι ισχυρισμοί αμφισβητούνται από την Γκίλφοϊλ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η κάλυψη της The Wall Street Journal, καθώς η εφημερίδα δημοσίευσε τα ρεπορτάζ που βρέθηκαν στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Με τίτλο «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παραιτείται από πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα» το άρθρο αναφέρεται στα μηνύματα που αντάλλαξε με υποστηρικτή του Τραμπ προκειμένου να της καλύψει λογαριασμό πιστωτικής κάρτας ύψους 100.000 δολαρίων.

Η εφημερίδα τονίζει ότι η υπόθεση αφορά ζήτημα πολιτικής και δεοντολογικής λογοδοσίας, ενώ οι δικηγόροι της Γκίλφοϊλ αρνήθηκαν ότι υπήρξε παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στον αμερικανικό Τύπο, το CBS News, το ABC News, το The Washington Post και το Axios αναδεικνύουν διαφορετικές πτυχές της αποχώρησης. Το CBS News εστιάζει στις καταγγελίες και στις μαρτυρίες του επιχειρηματία που τις διατύπωσε.

Το ABC News και η Washington Post αναφέρονται στην ανακοίνωση της παραίτησης αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, ενώ το Axios παρουσίασε την υπόθεση ως εξέλιξη που αφορούσε μια στενή πολιτική σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου.

Στη Βρετανία, ο Guardian δίνει έμφαση στην αυξανόμενη πίεση που ασκήθηκε στην Γκίλφοϊλ και στη δυσαρέσκεια που, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, εκφράζεται από τον Τραμπ. Το δημοσίευμα συνέδεσε την απόφαση του Λευκού Οίκου με τις εβδομάδες αποκαλύψεων γύρω από τις οικονομικές απαιτήσεις.

Παράλληλα, οι Financial Times εντάσσουν την είδηση στο ευρύτερο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής και της διπλωματικής εκπροσώπησης σε γενικότερο επίπεδο.

Στην ευρωπαϊκή ενημέρωση, το Euronews μετέδωσε την απόφαση του Λευκού Οίκου, παρουσιάζοντας το χρονικό των καταγγελιών και τις απαντήσεις της Γκίλφοϊλ.

Στη δημοσίευσή του, το ιταλικό Internazionale μεταδίδει την είδηση μέσω του Reuters, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της απόφασης για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα.

Η υπόθεση έλαβε, επίσης, ευρύτερη διεθνή διάσταση, με το Al Jazeera και το τουρκικό Anadolu Agency να αναφέρονται στην απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης και τις καταγγελίες που προηγήθηκαν.