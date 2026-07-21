Τι εκπληκτικό θα συμβεί στο σώμα μας αν κόψουμε τη ζάχαρη έστω και για λίγες μέρες

Πολλές από εμάς έχουμε σκεφτεί να ελαττώσουμε έως και να κόψουμε εντελώς τη ζάχαρη, αλλά ένα νέο άρθρο που παραθέτει τα οφέλη αυτής της απόφασης, από το National Geographic, ίσως μάς πείσει τελικά να το αποφασίσουμε.

Η κατανάλωσή της έχει συνδεθεί με διάφορα προβλήματα για την υγεία όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Αξίζει να απαρνηθούμε τις γλυκιές στιγμές που μας προσφέρει, προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας; Η απάντηση είναι, ξεκάθαρα, ναι.

Η διαιτολόγος-διατροφολόγος Amy Goodson επισημαίνει ότι θα επιβραβευτούμε, μεταξύ άλλων, με «βελτιωμένη διάθεση, καλύτερη υγεία δέρματος και δοντιών, ενισχυμένες νοητικές λειτουργίες, ακόμα και υψηλότερες αθλητικές επιδόσεις».

Δεν είναι όμως όλες οι μορφές ζάχαρης ίδιες. Τα φυσικά σάκχαρα, όπως αυτά που υπάρχουν στο ψωμί, τα φρούτα, το γάλα, ακόμα και σε κάποια λαχανικά, είναι ωφέλιμα για τον οργανισμό: μας δίνουν ενέργεια και το κίνητρο να καταναλώσουμε τροφές πλούσιες σε βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και άλλα θρεπτικά συστατικά. Άλλωστε οι φυτικές ίνες που περιέχουν, για παράδειγμα, τα φρούτα και τα λαχανικά συμβάλλουν στην αργή απορρόφηση των σακχάρων, περιορίζοντας τις απότομες διακυμάνσεις τους στο αίμα μας, οι οποίες συνοδεύονται από δυσάρεστες επιπτώσεις όχι μόνο στα επίπεδα ενέργειας αλλά και στη διάθεσή μας.

Από την άλλη, οι διατροφολόγοι συνιστούν να αποφεύγουμε όσο μπορούμε την πρόσθετη ζάχαρη, που συναντάμε, για παράδειγμα, σε επεξεργασμένες και τυποποιημένες τροφές και ροφήματα – ιδανικά, η ημερήσια κατανάλωσή της να μην ξεπερνά τα 50 γρ. Οι ειδικοί την αποκαλούν και «κενές θερμίδες», «αφού δεν συνοδεύονται από θρεπτικά στοιχεία» σύμφωνα με τη διαιτολόγο-διατροφολόγο Katherine Zeratsky της Κλινικής Μάγιο.

Γνωστά και λιγότερο γνωστά οφέλη από τον περιορισμό της κατανάλωσης ζάχαρης:

-Καθώς μελέτες έχουν συνδέσει την πρόσθετη ζάχαρη με ένα πλήθος κινδύνων, από αυτοάνοσα νοσήματα και υπέρταση μέχρι δεκάδες διαφορετικά είδη καρκίνου, και φυσικά με καρδιαγγειακές παθήσεις, λειτουργούμε προστατευτικά απέναντι στον οργανισμό μας. Άλλα προβλήματα υγείας με τα οποία έχει συσχετιστεί η κατανάλωσή της είναι το λιπώδες ήπαρ (βλάβες στο συκώτι που δεν προκαλούνται από το αλκοόλ) και διαταραχές του μικροβιώματος του γαστρεντερικού συστήματος που μπορεί να πυροδοτήσουν όχι μόνο χρόνιες φλεγμονές αλλά και προβλήματα ψυχικής υγείας.

-Η μείωση της κατανάλωσής της, επιπλέον, περιορίζει την παραγωγή των AGEs, επιβλαβή μόρια που έχουν συνδεθεί με την πρόωρη γήρανση και με χρόνιες παθήσεις όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ. «Η περίσσεια σακχάρων στο αίμα επηρεάζει λιπίδια ή πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο και η ελαστίνη και συνεισφέρει στη γήρανση της επιδερμίδας, με το σχηματισμό ρυτίδων και την απώλεια ελαστικότητας» όπως υποστηρίζει η διαιτολόγος Jen Messer, πρόεδρος της ακαδημίας διατροφολογίας-διαιτολογίας New Hampshire Academy of Nutrition and Dietetics.

-Καθώς η πρόσθετη ζάχαρη προκαλεί υπερδιέγερση του εγκεφάλου, μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο, είτε καθυστερώντας την έλευσή του είτε προκαλώντας συχνές αφυπνίσεις μέσα στη νύχτα, στη διάρκεια των οποίων νιώθουμε πείνα, δίψα ή την ανάγκη να πάμε στην τουαλέτα.

-Παρεμβαίνει ακόμα και στις ορμόνες που ρυθμίζουν τα συναισθήματά μας, οπότε οι ειδικοί πιστεύουν ότι η μείωσή της ενδεχομένως να μειώνει τα επίπεδα στρες και τον κίνδυνο κατάθλιψης.

-Ακόμα και η προσωρινή μείωση της κατανάλωσής της μπορεί να προσφέρει οφέλη όπως καλύτερη πνευματική συγκέντρωση και λιγότερες λιγούρες, σύμφωνα με μελέτες.