Τι είπε ο Δένδιας στους Ευρωπαίους για το drone στη Λευκάδα – «Θα διερευνηθεί» λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

O Yπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του, καθώς και τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, σχετικά με στοιχεία που αφορούν το θαλάσιο drone, το USV, για το οποίο υπαρχει όπως υπογράμμισε η βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό.

Τονισε ότι η παρουσία του συγκεκριμένου θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, κατέληξε.

Ο Νίκος Δένδιας έθεσε τον κίνδυνο που θα μπορούσε να προκύψει επειδή στο Ιόνιο έχει κρουαζιερόπλοια, φορτηγά, επιβατηγά πλοία.

Ο ομόλογός του από την Ουκρανία απάντησε πώς θα το διερευνήσουν και επιφυλάχτηκε να απαντήσει.

Πάντως, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή αποτελεί η ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης από τις ένοπλες δυνάμεις , ο φάκελος θα παραδοθεί στο λιμενικό που έχει την ευθύνη για τα περιστατικά προκειμένου να σταλεί στον εισαγγελέα.

Το συγκεκριμένο ζήτημα έθεσε εχθες ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες και ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας , Γιώργος Γεραπετρίτης.