Τι είπαν τα στελέχη του πυρήνα Θεσσαλονίκης υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα

Ακόμη μία συγκέντρωση πραγματοποίησε ο πυρήνας των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Περίπου 25 άτομα συγκεντρώθηκαν σε κεντρικό καφέ προκειμένου να συζητήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες του my portal δύο ήταν τα βασικά ζητήματα.

Το πρώτο αφορούσε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις, καθώς επισημάνθηκε πως πρέπει άπαντες να βρίσκονται σε εκλογική ετοιμότητα. Και αυτό γιατί όπως τους διαμηνύθηκε είναι πολύ πιθανό να στηθούν κάλπες νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Το δεύτερο αφορούσε την εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο πυρήνας την Δευτέρα 27 Απριλίου. Θα γίνει στον πολυχώρο we και θα αφορά τους νέους. Το σενάριο της εκδήλωσης προβλέπει δέκα νέοι να πουν την δική τους ιστορία αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Και στο τέλος πρόσωπο του Ινστιτούτου Τσίπρα, δεν έχει αποφασιστεί ποιο θα είναι αυτό, να καταγράψει αυτά τα προβλήματα. Επίσης θα καταθέσει τις προτάσεις που αφορούν την νέα γενιά, όπως αυτές θα περιγράφονται, στο μανιφέστο του νέου πολιτικού σχηματισμού.

ΣΤ.ΑΛ.