Ένα «νιάου» της γάτας, που σε εμάς ακούγεται σύντομο και συχνά ίδιο με όλα τα άλλα, μπορεί να εκφράσει τόσα πολλά πράγματα.

Οι γάτες βασίζονται στη φωνή τους για να επικοινωνήσουν μαζί μας, και κανένας ήχος δεν είναι πιο χαρακτηριστικός από το νιαούρισμά τους. Έτσι μιλάει ένα γατάκι στη μαμά του, έτσι μας υποδέχεται όταν γυρίζουμε σπίτι και έτσι μας υπενθυμίζει -συνήθως μέσα στη νύχτα- ότι ήρθε η ώρα του φαγητού. Αν υποθέσουμε ότι η φωνή είναι το βασικό τους μέσο επικοινωνίας, γιατί κάποιες φορές ανοίγουν το στόμα τους χωρίς να βγαίνει ήχος; Υπάρχει όντως το σιωπηλό νιαούρισμα;

Αρκετές συμπεριφορές της γάτας δεν μας βγάζουν και τόσο νόημα. Όταν γουργουρίζει, όταν κοιτάει στο κενό, όταν κάνει το «χχχχ» και πόσα άλλα πράγματα που μας κάνουν να αναζητούμε για να δούμε τι σημαίνουν. Όσοι έχουμε ζήσει με μια γάτα, γνωρίζουμε ότι ξέρει καλά να βάζει τα όριά της και να κάνει σαφές τι της αρέσει και τι όχι. Έτσι χρησιμοποιεί και το νιαούρισμα για να εκφράσει τι αισθάνεται και τι χρειάζεται σε κάθε στιγμή.

Τα διαφορετικά είδη νιαουρίσματος

Για να καταλάβουμε πώς επικοινωνούν οι γάτες, αξίζει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικά είδη νιαουρίσματος. Ο τόνος και η ένταση του καθενός εκφράζουν ένα διαφορετικό συναίσθημα, μια ανάγκη ή μια επιθυμία. Η γάτα γνωρίζει ακριβώς ποιο νιαούρισμα ή ποιο γουργουρητό θα της χαρίσει μια αγκαλιά ή μια έξτρα λιχουδιά. Έπειτα από χιλιάδες χρόνια συμβίωσης με τους ανθρώπους, τα φουντωτά αιλουροειδή έχουν μάθει πολύ καλά πώς να παίρνουν αυτό που θέλουν.

Σύμφωνα με τον Nicholas Nicastro, ερευνητή σε μελέτη για τη φωνητική επικοινωνία των γατών στο Πανεπιστήμιο Cornell, στη Νέα Υόρκη, οι γάτες δεν χρησιμοποιούν «αληθινή γλώσσα» με την ανθρώπινη έννοια, ούτε κατανοούν οι ίδιες τη σημασία των ήχων τους. Ωστόσο, όπως εξηγεί: «Οι άνθρωποι, ειδικά όσοι ζουν χρόνια με γάτες, μπορούν να αποδώσουν νόημα σε αυτούς τους ήχους, επειδή μέσα από την καθημερινή τριβή έχουν μάθει να τους συνδέουν με συγκεκριμένες συμπεριφορές». Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν σταθερά συγκεκριμένους ήχους για να μας μιλήσουν, δείχνει πόσο καλά έχουν προσαρμοστεί στη ζωή μαζί μας.

Το μυστήριο του αθόρυβου νιαουρίσματος

Αρκετοί κηδεμόνες έχουν δει την γάτα τους να κάνει την κίνηση να νιαουρίσει, αλλά να μην βγαίνει κανένας ήχος από το στόμα της. Τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή; Όπως λένε οι κτηνίατροι, δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας, αφού είναι κάτι που γίνεται συχνά. Άλλες το κάνουν πιο πολύ, άλλες πιο σπάνια. Αυτό όμως που ίσως να μη γνωρίζουν πολλοί είναι πως δεν είναι εντελώς αθόρυβο το νιαούρισμα, αλλά ένας ήχος σε πολύ υψηλή συχνότητα, που δεν μπορεί να ακούσει το ανθρώπινο αυτί.

Όπως λέει το Animal Planet σε άρθρο του, «μια γάτα σε απόσταση έως και ενός μέτρου από την πηγή ενός ήχου μπορεί να εντοπίσει το ακριβές σημείο του με απόκλιση λίγων εκατοστών, μέσα σε μόλις έξι εκατοστά του δευτερολέπτου». Επιπλέον, οι γάτες ακούν ήχους από αποστάσεις τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερες από ό,τι εμείς. Με τόσο ανεπτυγμένη ακοή, η γάτα ενσωματώνει ενστικτωδώς αυτούς τους υπερηχητικούς τόνους στην επικοινωνία της. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να βγάζει κανονικά ήχο, χωρίς να συνειδητοποιεί ότι δεν θα ακουστεί από τον κηδεμόνα της.

Πότε χρειάζεται προσοχή;

Ανάλογα με τη φυλή της, κάθε γάτα έχει διαφορετική «φωνή». Οι γάτες του Σιάμ, για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα ομιλητικές και νιαουρίζουν δυνατά και συχνά. Αντίθετα, φυλές όπως η γάτα Αβησσυνίας φημίζονται για την ησυχία τους. Όσα περισσότερα γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά της φυλής της γάτας μας, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε τη συμπεριφορά της.

Παρόλο που το αθόρυβο νιαούρισμα είναι συνήθως αθώο, θα πρέπει να παρατηρούμε ξαφνικές αλλαγές στην καθημερινή συμπεριφορά της γάτας μας. Αν μια γάτα που συνήθως «μιλάει» πολύ σταματήσει ξαφνικά να βγάζει ήχο ή αν η φωνή της ακούγεται βραχνή, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον κτηνίατρο, ώστε να αποκλείσουμε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, όμως, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Το σιωπηλό νιάου είναι απλώς ένας ακόμα γλυκός τρόπος που έχει η γάτα για να ζητήσει αυτό που θέλει και να μας δείξει την αγάπη της.