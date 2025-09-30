Τι είναι το ΕΕ72 και γιατί όλοι στον κόσμο της μόδας μιλούν για αυτό;

Τα περιοδικά δεν είναι παρελθόν, είναι το μέλλον. Αυτό είναι το ουσιαστικό μήνυμα της νέας εκδοτικής πλατφόρμας που υπογράφουν ο καταξιωμένος fashion editor και πρώην διευθυντής περιοδικών Edward Enninful και η αδερφή του Akua.

Προφανώς επικροτούμε αυτή την άποψη την οποία έκανε γνωστή ο Edward σε μια πρόσφατη συνέντευξη του -και μάλιστα με πάθος. Στην πρώτη έκδοση του εντύπου πρωταγωνιστεί η Julia Roberts, φωτογραφημένη με έναν εντελώς καθημερινό τρόπο και χωρίς υπερβολικές «επιδιορθώσεις» που έχουμε συνηθίσει τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το ΕΕ72, από τα αρχικά του Edward Enninful, διαθέτει και μια online πλατφόρμα, η οποία θα μας ενημερώνει με ό,τι νέο συμβαίνει στη βιομηχανία της μόδας, στο ενδιάμεσο των τριών μηνών που στα περίπτερα θα φιλοξενείται η έντυπη έκδοση.

Ένα περιοδικό που τοποθετείται, κυριολεκτικά στη διασταύρωση μεταξύ της έντυπης και της ψηφιακής ύπαρξης, με στόχο να ενισχύσει τις αναδυόμενες παρουσίες σε όλο το φάσμα της δημιουργικότητας. Tο πρώτο τυπωμένο τεύχος στο οποίο πρωταγωνιστεί η σούπερ σταρ του παγκόσμιου κινηματογράφου, η οποία ακολουθεί έναν εντελώς δικό της καθημερινό τρόπο ζωής έξω τις επιταγές του Χόλυγουντ, με κάποιο τρόπο μαρτυρά και τις διαθέσεις των εκδοτών για το συνολικότερο κόνσεπτ αυτής της προσπάθειας.

Ο Edward Enninful γεννήθηκε στην Γκάνα το 1972. Το 1985 η οικογένειά του μετανάστευσε στο Λονδίνο και ο ίδιος, ξεκίνησε να εργάζεται ως μοντέλο στα δεκαέξι του χρόνια. Η αγάπη και οι γνώσεις του για τη μόδα, μόλις στα δεκαοκτώ του, τον τοποθέτησαν στην θέση του Fashion Director στο περίφημο περιοδικό I-D. Από εκεί και μετά, όλα είναι γνωστά για την πορεία του, καθώς υπήρξε συνεργάτης της ιταλικής και της αμερικανικής Vogue, του W Magazine, και παράλληλα ο πρώτος άνδρας στην ιστορία της Vogue με ηγετική θέση.

Η επιρροή του Enninful

Για να κατανοήσουμε και το “μέγεθος” της προσωπικότητας του Enninful θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τη συνέντευξη της Roberts κάνει ο George Clooney και τη φωτογράφιση ο 27χρονος υπέρ-ταλαντούχος φωτογράφος και κινηματογραφιστής Gabriel Moses. Η διευθύντρια σύνταξης Sarah Harris περιέγραψε την Roberts ως το είδος της σύγχρονης γυναίκας που το EE72 γιορτάζει: «Αφιλτράριστη, αυθεντική και διαχρονική. Αυτό το εξώφυλλο τιμά την ατρόμητη ατομικότητα και σηματοδοτεί την έναρξη ενός συναρπαστικού, νέου εκδοτικού κεφαλαίου».

Είναι αλήθεια ότι η ανακοίνωση στον τύπο της νέας εταιρείας που ηγείται ο Enninful, έγινε θέμα στα media όχι μόνο της Ευρώπης αλλά και της Αμερικής, καθώς πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους editor της σύγχρονης μόδας και μάλιστα με πολύ βαθιές και συγκεκριμένες κοινωνικές απόψεις. Είναι γνωστή η αντίθετη άποψή του για τον ηλικιακό ρατσισμό ειδικά στα περιοδικά μόδας, αλλά, και η προώθηση της ομορφιάς και της επίδρασης της μαύρης φυλής στο σύγχρονο lifestyle, καθώς ο ίδιος, είναι ένας Βρετανός που γεννήθηκε στη Γκάνα και πέρα από όλα, σέβεται και εκτιμάει τις καταβολές του.

Το πρώτο έντυπο τεύχος της τριμηνιαίας έκδοσης του EE72, παρουσιάστηκε αρχικά στη Νέα Υόρκη και ακολούθησε το Λονδίνο, το Μιλάνο και το Παρίσι. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συμμετοχή των διεθνών προσκεκλημένων αλλά και των απλών επισκεπτών που θαυμάζουν τη δουλειά του, υπήρξε πρωτοφανής, με αποτέλεσμα ο Enninful να υπογράφει αντίτυπα σε όλες τις πρωτεύουσες που παρουσιάστηκε, πριν ακόμα λανσάρει καν την ψηφιακή πλατφόρμα του EE72.

«A Visible Man». το βιβλίο του Enninful που έγινε παγκόσμιο best seller.

O πρώην Editor in Chief της βρετανικής Vogue και υπεύθυνος των ευρωπαϊκών εκδόσεών της, Celebrity Stylist στο W και υπογράφων πολλές καμπάνιες luxury οίκων, έχει παράλληλα εκδώσει το βιβλίο του «A Visible Man» που έγινε παγκόσμιο best seller. Στην ουσία, πρόκειται για τα μέχρι πρότινος απομνημονεύματα του, όσον αφορά το εκπληκτικό του ταξίδι στη σύγχρονη μόδα, την καταγωγή του από την Γκάνα καθώς και την ειλικρίνειά του για όλη αυτή την πορεία, ως ένας μαύρος, ομοφυλόφιλος πρόσφυγας της εργατικής τάξης. Μια βαθιά εξομολόγηση για το «σπίτι» που η μόδα τού πρόσφερε αλλά και την ελευθερία να μοιραστεί μέσα από τη δουλειά του, τον τρόπο που έβλεπε τον κόσμο.

Δεν γνωρίζουμε αν η επανάκαμψη των έντυπων εκδόσεων θα είναι ιδιαιτέρως «χαρούμενη», ενδιαφέρουσα και ειλικρινής κοινωνικά, όπως θεωρεί Εnninful ότι θα είναι, μας προτείνει όμως να αφεθούμε στην card blanche που ο ίδιος πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί, ίσως ως τελευταία ευκαιρία επανάκαμψης της μυρωδιάς από το τυπογραφείο που στο παρελθόν έχει γοητεύσει εκατομμύρια αναγνωστών.

Το τελευταίο εξώφυλλο της Βρετανικής Vogue που υπόγραψε ως editor in chief.

Η κυκλοφορία του ΕΕ72, προφανώς τυχαία, έγινε μόλις μία εβδομάδα μετά από την ανάληψη των καθηκόντων ως επικεφαλής συντακτικού περιεχομένου στην αμερικάνικη Vogue από την Chloe Malle, αντικαθιστώντας την Anna Wintour. Μια κίνηση που συζητήθηκε εξίσου αρνητικά όσο και θετικά. Σε αυτή την «άτυπη» εκδοτικά διαμάχη, το εξώφυλλο της Julia Roberts, ξεκάθαρα υπερίσχυσε του αμήχανου πρώτου εξωφύλλου της «νέας εποχής» της Vogue, που πρωταγωνιστούσαν η Gigi Hadid και η Kendall Jenner, η μία με καλοκαιρινά ρούχα και άλλη με χειμωνιάτικα, σε έναν εναγκαλισμό αμήχανο και σχεδόν ατελέσφορο.