Τι «είδαν» Bloomberg και Washington Post στην ομιλία Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα

Ηομιλία του Μάρκο Ρούμπιο από την Πνύκα, με φόντο την Ακρόπολη, και κυρίως οι αναφορές του στις δυτικές αξίες, βρέθηκαν στο επίκεντρο εκτενών αναλύσεων τόσο του Bloomberg όσο και της Washington Post.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες, ωστόσο οι προειδοποιήσεις που απηύθυνε προς την Ευρώπη παρέπεμπαν ευθέως σε θέσεις που έχει εκφράσει και στο παρελθόν η κυβέρνηση Τραμπ και οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ Ευρωπαίων συμμάχων.

Στο επίκεντρο αυτών των επικρίσεων βρίσκονται ζητήματα όπως η μαζική μετανάστευση, η πολιτισμική ταυτότητα και η ευρωπαϊκή πολιτική για την κλιματική αλλαγή. Το Bloomberg επισημαίνει επίσης ότι, τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση Τραμπ έχει επιχειρήσει να επηρεάσει την πολιτική κατεύθυνση της Ευρώπης, πιέζοντας στενούς συμμάχους στο ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις χριστιανικές αξίες και την ιστορική τους κληρονομιά.

Αυτή την προσέγγιση αποτύπωσε ο Ρούμπιο στην ομιλία του, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η Ευρώπη μπορεί να ξυπνήσει από τον μακρύ της λήθαργο και να αναζωπυρώσει τη φλόγα που άναψε εδώ πριν από χιλιετίες». Σε σύγκριση, πάντως, με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, ο Ρούμπιο θεωρείται ότι υιοθετεί ηπιότερο ύφος.

Η Washington Post, από την πλευρά της, εστιάζει περισσότερο στις ευρύτερες πολιτικές φιλοδοξίες που διακρίνει πίσω από την εμφάνιση του Ρούμπιο στην Πνύκα, συνδέοντάς τες με την προεδρική αναμέτρηση του 2028 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως σημειώνει, η ομιλία του παρέπεμπε περισσότερο σε έναν πολιτικό που επιχειρεί να τοποθετηθεί ως διεκδικητής της πολιτικής κληρονομιάς του κινήματος MAGA.

Ο Ρούμπιο επιχείρησε να εντάξει την ατζέντα «Πρώτα η Αμερική» του Ντόναλντ Τραμπ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δυτικής εθνικής φιλοδοξίας και αναγέννησης. Δήλωσε ότι «έχουμε πολλά ακόμη να μάθουμε από τους άνδρες της αρχαίας Ελλάδας», οι οποίοι «γνώριζαν ότι δεν υπάρχει τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στην αφοσίωση στο έθνος σου, τίποτα εγωιστικό ή μεμπτό στο να αγωνίζεσαι για να υπερασπιστείς πάνω απ’ όλα τα συμφέροντά του».

Η Washington Post στέκεται ακόμη στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ομιλία, σημειώνοντας ότι επρόκειτο για μεγάλη παραγωγή, με τέσσερις κάμερες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μία από τις οποίες ήταν τοποθετημένη σε γερανό. Η χρονική συγκυρία θεωρείται επίσης σημαντική, καθώς ο Τζέι Ντι Βανς προετοιμάζει το έδαφος για πιθανή υποψηφιότητα το 2028, ενώ ο Ρούμπιο αποφεύγει να απαντά ευθέως για τις δικές του πολιτικές φιλοδοξίες.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ. Επιχείρησε παράλληλα να περιγράψει το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών και, ευρύτερα, της Δύσης. «Η πορεία που θα ακολουθήσουμε θα καθορίσει εάν η Δύση θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί με ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής», ανέφερε.

Ο Ρούμπιο εξήρε την πολιτική ζωή της αρχαίας Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι ήταν οργανωμένη «γύρω από την άμιλλα, τη φιλοδοξία και τον ανταγωνισμό». Παράλληλα, άσκησε έμμεση κριτική σε όψεις του σύγχρονου φιλελευθερισμού, υποστηρίζοντας ότι οι υπερβολές του οδήγησαν σε χαμηλότερα πρότυπα «ώστε να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν θα χάσει».

Ιδιαίτερα αιχμηρή ήταν και η αναφορά του στο πολιτικό Ισλάμ και στους «ριζοσπάστες μουλάδες του Ιράν, των οποίων η λατρεία του θανάτου εξυμνεί παιδιά βομβιστές αυτοκτονίας ως εθνικούς ήρωες και παρουσιάζει το μαρτύριο ως αυτοσκοπό». «Οι δικοί μας ήρωες μπορεί να είναι πρόθυμοι να πεθάνουν για τον σκοπό τους, αλλά οι δικοί μας ήρωες δεν λατρεύουν τον θάνατο», είπε.

Στην ομιλία του, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε επίσης αναφορές σε εμβληματικές μορφές και ιδέες της αρχαίας Ελλάδας, παρουσιάζοντας το αμερικανικό όραμα για εθνική κυριαρχία, ισχύ και αναγέννηση. Παράλληλα, επέκρινε άλλες δυτικές χώρες επειδή, κατά την άποψή του, επέτρεψαν στις ένοπλες δυνάμεις τους να αποδυναμωθούν και εκχώρησαν μέρος της κυριαρχίας τους σε διεθνείς θεσμούς.

Η Δύση, υποστήριξε, βρίσκεται «σε σταυροδρόμι», τονίζοντας ότι η επόμενη δεκαετία θα κρίνει εάν «θα διατηρήσει τη θέση της στην κορυφή του κόσμου ή θα συμβιβαστεί σε ένα μέλλον μαρασμού, υποτέλειας και παρακμής».

Με τον τρόπο αυτό, συνέδεσε την αρχαία ελληνική κληρονομιά με τη στρατηγική κατεύθυνση της αμερικανικής πολιτικής.

Αναφερόμενος ειδικότερα στις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «επιλέγουμε να ενισχύσουμε την ισχύ της χώρας μας, χωρίς να απολογούμαστε γι’ αυτό -να ανακτήσουμε τον έλεγχο των κρίσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων μας, να επαναβιομηχανοποιήσουμε την οικονομία μας, να ανοικοδομήσουμε την άμυνά μας και να αγωνιστούμε για την κυριαρχία στις τεχνολογίες και τις βιομηχανίες του μέλλοντος».