Τη Δευτέρα στην Κνεσέτ η συνάντηση Τραμπ με τους απελευθερωμένους ομήρους

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας (13/10), σύμφωνα με ισραηλινό αξιωματούχο που επιβεβαιώνει την εφημερίδα Times of Israel.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους απελευθερωμένους ομήρους στην Κνεσέτ, ενώ αντίθετα δεν θα επισκεφθεί την Πλατεία Ομήρων.

«Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα μεταβεί στην Κνεσέτ για να εκφωνήσει ομιλία και θα συναντηθεί με τους απελευθερωμένους ομήρους», ανέφερε αξιωματούχος.

Ωστόσο, λόγω ζητημάτων ασφαλείας, ο Τραμπ δεν θα επισκεφθεί την Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (10/10), υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της ισραηλινής και της αμερικανικής πλευράς, στην οποία η ομάδα του Τραμπ δήλωσε ότι «θα ήταν μια επίσκεψη εντός και εκτός», είπε ο αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.