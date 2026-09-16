Τι δεν πρέπει να κάνουμε αν μας φύγει ο σκύλος από το λουρί στη βόλτα

Ένα από τα πράγματα που φοβόμαστε όλοι οι κηδεμόνες είναι να χάσουμε τον σκύλο μας.

Πάντα παίρνουμε τα μέτρα μας ώστε να μη συμβεί κάτι τέτοιο, κάποιες φορές όμως δεν είναι αρκετό και συμβαίνει αυτή η αγχωτική κατάσταση. Το σενάριο ξεκινάει κάπως έτσι: Είμαστε έξω βόλτα με τον σκύλο μας και τον έχουμε στο λουρί, κάτι που ορίζει και ο νόμος στην Ελλάδα.

Ξαφνικά, χωρίς να το καταλάβουμε ξεφεύγει, είτε επειδή χαλάσει το λουρί είτε επειδή αφήσαμε λίγο τον σκύλο από την προσοχή μας, είτε επειδή τρόμαξε και έβαλε δύναμη για να τρέξει να βρει κρυψώνα. Το πρώτο πράγμα που νιώθουμε είναι πανικός. Μπορεί να είμαστε σε δρόμο με πολλά αυτοκίνητα, σε μέρος με πολύ κόσμο και άλλα ζώα, σε θάλασσα, οπουδήποτε. Όσοι το έχουμε ζήσει, ξέρουμε πως είναι δύσκολο να σκεφτούμε ψύχραιμα για το τι πρέπει να κάνουμε.

Όμως, η αλήθεια είναι, πως μόνο αν διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, θα μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε σύντομα τον σκύλο μας. Είναι λογικό να μην ξέρουμε τι να πρωτοκάνουμε και έτσι συνήθως φωνάζουμε, τρέχουμε, κλαίμε, παίρνουμε το σύντροφο ή τους γονείς μας τηλέφωνο. Σημασία όμως έχει και αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση, καθώς -αν όχι όλες- τις περισσότερες φορές φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.

Τι δεν πρέπει να κάνουμε

Αν φύγει ο σκύλος μας και τον δούμε να φεύγει μακριά μας, δεν πρέπει να τρέξουμε από πίσω του. Είναι πιθανό να το δει σαν παιχνίδι και να συνεχίσει να τρέχει, ακόμη πιο γρήγορα ενδεχομένως. Αυτό θα αυξήσει τον κίνδυνο να τραυματιστεί, ακόμα και για τη ζωή του, ειδικά αν πρόκειται για σημείο όπου περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Καταλαβαίνουμε ότι έχετε μεγάλη ανάγκη να πάτε κοντά του και να τον πιάσετε, αλλά σκεφτείτε πως τις περισσότερες φορές, αυτό φέρνει αντίθετα αποτελέσματα.

Επίσης, δεν πρέπει να του φωνάξουμε και να του μιλήσουμε θυμωμένα. Θα τον απομακρύνουμε ακόμη περισσότερο και αν φοβάται, θα νιώσει ότι εμείς δεν είμαστε ένα ασφαλές καταφύγιο, εξαιτίας της έντασης που βγάζει η φωνή μας. Ναι, θέλουμε να μη χάσουμε την επαφή μαζί του και να μας ακούει, όμως όσο πιο απομακρύνεται, τόσο λιγότερο θα είναι αυτό εφικτό.

Τέλος, θα πρέπει να αποφύγουμε να κάνουμε κινήσεις με τα χέρια μας, γιατί αν ήδη νιώθει φόβο, θα μεγαλώσει αυτό το αίσθημα από τη γλώσσα του σώματός μας.

Βλέπουμε λοιπόν πως κάθε κίνηση που θέλουμε να κάνουμε προς εκείνον, είτε φωνάζοντας, είτε τρέχοντας, είτε κουνώντας τα χέρια μας, είναι πολύ πιθανόν να κάνουν τον σκύλο μας να φύγει ακόμα πιο μακριά.

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Τι θα πρέπει να κάνουμε

Αρχικά θα πρέπει να χωρίσουμε τις ενέργειές μας πριν βγούμε βόλτα και κατά τη διάρκεια της βόλτας. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε βάλει υποχρεωτικά ηλεκτρονική σήμανση στον σκύλο μας, με ενημερωμένα τα στοιχεία μας. Αν τον βρει κάποιος, θα μπορεί να τον πάει στον κτηνίατρο, να του σκανάρει το τσιπάκι και να μπορέσει να μας εντοπίσει. Παράλληλα, μπορούμε να βάλουμε και στο λουράκι του σκύλου μας μια μετάλλικη ταυτότητα, με το όνομα του ζώου και το τηλέφωνό μας, έτσι ώστε να μας βρουν πιο γρήγορα.

Παράλληλα, επιλέγουμε ένα λουρί που ταιριάζει στον σωματότυπο του σκύλου, χωρίς να τον πιέζει, ούτε όμως να του είναι χαλαρό. Σημασία δεν έχει να είναι ωραίο, αλλά πρακτικό και άνετο, καθώς πρέπει να απολαμβάνει ο σκύλος τη βόλτα και όχι να καταπιέζεται ή να πνίγεται. Κάποιες φορές, οι σκύλοι το σκάνε στη βόλτα, επειδή τους ενοχλεί το λουρί τους, τους προκαλεί πόνο ή φαγούρα.