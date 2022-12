Τι δε θα ήθελε να της πάρεις για τις γιορτές

“It’s the most wonderful time of the year” τραγουδάει ο Andy Williams σε ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα κομμάτια, που θα βαρεθούμε και φέτος να ακούμε.

Παραφράζοντας τον τίτλο του τραγουδιού θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πιο δοτική (στην ευγενικότερη των περιπτώσεων) εποχή του χρόνου, με όλους να περιμένουν σαν μικρά παιδιά ένα δωράκι για καλές γιορτές από σένα. Μέσα σ’ αυτούς και το κορίτσι σου/η κοπέλα σου/η κορώνα στο κεφάλι σου.

Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα της βρετανικής ιστοσελίδας Showerstoyou.co.uk, το 39% των συμμετεχουσών γυναικών πιστεύει ότι ο σύντροφός του θα ξοδέψει για εκείνο από 114 μέχρι 170 ευρώ σε δώρα.

Τι δώρα;

Σε καμία περίπτωση κάποιο/κάποια από τα ακόλουθα δέκα, που όπως αποκάλυψε η έρευνα είναι τα χειρότερα που θα μπορούσε να αγοράσει ένας άντρας σε μια γυναίκα για τις γιορτές.

Σετ μπάνιου Καλλυντικά Άρωμα Προϊόντα περιποίησης προσώπου Ρούχα Οικιακές συσκευές Να της δώσει χρήματα να πάρει ό,τι θέλει Σοκολατάκια/Γλυκά Λουλούδια Εσώρουχα

Δεν έμεινε και κάτι να της πάρεις, όπως κατάλαβες…

Πηγή: gr.askmen.com