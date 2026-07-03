Τι χρώμα είναι η αύρα σας με βάση το ζώδιό σας;

Η αύρα, το πεδίο ενέργειας που περιβάλλει κάθε έμβιο ον, θεωρείται πως συνδέεται με την αστρολογία, τόσο με το ζώδιο κάθε ανθρώπου, όσο και με τα αστρολογικά φαινόμενα που συμβαίνουν το εκάστοτε χρονικό διάστημα και τον τρόπο που τον επηρεάζουν. Εδώ και κάποια χρόνια φωτογράφοι προσπαθούν να αποτυπώσουν σε φιλμ την αύρα των ανθρώπων και να ερμηνεύσουν τι ακριβώς σημαίνει για την προσωπικότητά τους. Οι αστρολόγοι προσπαθούν να συνδέσουν την αύρα και τις αποχρώσεις της με τον αστρολογικό χάρτη κάθε ανθρώπου κι έτσι υπάρχει μια τάση, ιδίως στο εξωτερικό, να πραγματοποιούνται ερμηνείες χαρτών συνδυαστικά βάσει της αύρας, του ζωδίου και των πλανητών που έχει καθένας στους οίκους του. Υπάρχει, βέβαια, και ένας πιο απλός τρόπος να βρείτε το βασικό χρώμα της αύρας σας, κι αυτόν τον έχει καταγράψει η αστρολογία. Τι χρώμα είναι λοιπόν η αύρα σας με βάση το ζώδιό σας;

Κριός – Φωτιά στα κόκκινα

Προφανέστατα και η αύρα ενός Κριού θα είναι κόκκινη, σαν το πάθος που έχει μέσα του, την ανταγωνιστικότητά του, τη σεξουαλικότητά του και την ισχυρή του θέληση να προσπαθήσει για να επιτύχει αυτό που θέλει, άσχετα αν στη μέση αποφασίζει να τα παρατήσει – καμιά φορά, όχι πάντα.

Ταύρος – Βαθύ πράσινο

Ο Ταύρος αγαπάει ιδιαίτερα τη φύση, κι αυτό προκύπτει και από την αύρα του, η οποία έχει τη βαθιά πράσινη απόχρωση των δέντρων του δάσους, που έχουν γερές, βαθιές ρίζες στη γη, όπως και ο ίδιος – μεταφορικά μιλώντας πάντα. Επίσης, το πράσινο είναι το χρώμα του χρήματος και της αφθονίας, δυο πράγματα που ο Ταύρος αγαπάει ιδιαίτερα (κυρίως να τα ξοδεύει).

Δίδυμοι – Κίτρινο έντονο

Το πιο χαρούμενο χρώμα από όλα χαρακτηρίζει την αύρα ενός Διδύμου, του απόλυτου ζωδίου που πρεσβεύει την αισιοδοξία και τη διάθεση για ζωή. Οι Δίδυμοι είναι και το ζώδιο που πολύ δύσκολα χάνει το δεσμό που έχει με το παιδί μέσα του – και γι’ αυτό πολλές φορές μάς κάνει έξαλλους, αλλά αυτό περνάει καλά όπως και να ‘χει.

Καρκίνος – Ροζ (με άλλα λόγια Barbiecore)

Ο Καρκίνος που θέλει να αγαπάει τα πάντα και που πιστεύει ότι πράγματι το κάνει, διοχετεύοντας τα συναισθήματά του στα πάντα – ακόμα και σε ένα ζευγάρι παντόφλες που μπορεί να ψώνισε προχτές – προφανώς θα χαρακτηρίζεται από το ροζ χρώμα, που είναι ταυτόχρονα γλυκό, οικείο και αγαπησιάρικο.

Λέων: Πορτοκαλί έντονο

Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα του το λιοντάρι, τόσο στη φύση, όσο και στον ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με το πορτοκαλί χρώμα, που αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας – ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα δηλαδή.

Παρθένος: Μπλε ρουά

Ο Παρθένος είναι ένα ζώδιο με έντονες πνευματικές αναζητήσεις. Πάντα θέλει να βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συναίσθημα, ενώ θέλει να εκφράζεται πάντα με ακριβή τρόπο, ώστε να προλαμβάνει την όποια παρεξήγηση θα του χαλάσει το πρόγραμμα. Το βασιλικό μπλε ταιριάζει απόλυτα στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.

Ζυγός – Πρασινογάλαζο, σαν τα νερά του Ιονίου Πελάγους

Ο Ζυγός χαρακτηρίζεται από την αρμονία που επιδιώκει στη ζωή του, το γούστο του τον πρωτότυπο συνδυασμό σκέψεων που μπορεί να κάνει, καθώς και από την ηρεμία του, που θυμίζει το θαλασσινό νερό πάνω από την κατάλευκη άμμο. Ίσως να έχει την πιο όμορφη αύρα από όλα τα ζώδια, ωστόσο μη ρωτήσετε έναν Ζυγό αν το πιστεύει γιατί θα αργήσει πάρα πολύ να σας απαντήσει.

Σκορπιός – Σκούρο Μπλε

Ο μυστηριώδης και σκοτεινός Σκορπιός δε θα μπορούσε να έχει άλλου είδους αύρα: ή μαύρη θα ήταν (σαν την ψυχή του) ή σκούρα μπλε, που παραπέμπει στα χρώματα του ουρανού της νύχτας, στην διαίσθηση, τα συναισθήματα, τη σοφία, την ευαισθησία και τη μοναδική του ικανότητα να διακρίνει την αλήθεια πίσω από πολλά επίπεδα ψέματος.

Τοξότης – Ανοιχτό Πορτοκαλί

Το πιο φιλοσοφικό/ φιλοσοφημένο ζώδιο στοχεύει πάντα μακριά, καλλιεργεί τη δημιουργικότητά του, προσπαθεί να ρουφήξει κάθε σταγόνα της ζωής με κάθε ευκαιρία και σε αυτό το πλαίσιο δε θα μπορούσε παρά να διαθέτει μια αύρα με χρώμα ευχάριστο.

Αιγόκερως: Σκούρο κόκκινο

Ως και μπορντό θα το έλεγε κανείς. Ο Αιγόκερως είναι το πιο αποφασιστικό ζώδιο. Δεν ικανοποιείται εύκολα, επιμένει πάρα πολύ στο στόχο του, είναι φιλόδοξος και έχει αυτό το πάθος του ανθρώπου που μοιάζει ήσυχος, αλλά μέσα του είναι όλα στο κόκκινο.

Υδροχόος: Ανοιχτό Πράσινο

Οι πιο ανοιχτόμυαλοι και προχωρημένοι του ζωδιακού κύκλου είναι οι Υδροχόοι, εξ ου και εκπέμπουν το χρώμα που συμβολίζει την ίαση. Προσπαθούν να διορθώσουν πάντα όλες τις καταστάσεις και βάζουν τις ανάγκες των άλλων πιο πριν από τις δικές τους.

Ιχθύες – Μοβ

Η διαίσθηση των Ιχθύων είναι κάτι μοναδικό, άσχετα αν πολλές φορές φοβούνται να την εξερευνήσουν. Το μοβ είναι το χρώμα της μαγείας και του ονείρου, ενώ συνδέεται άμεσα με την τέχνη και την πνευματικότητα. Αν όλα αυτά δε φωνάζουν «ψαράκια», τότε τι;