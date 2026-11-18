Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Την δική τους εκδοχή αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δίνουν η συντονίστρια Α’ και Β ‘Θεσσαλονικης Έφη Παπαλεξίου και το μέλος του εθνικού συμβουλίου Άκης Σακισλόγλου. Ουσιαστικά πρόκειται για μία απάντηση στα όσα καταλογίζει η Χρύσα Γκαβανίδου, αλλά και μέλος της συντονιστικής επιτροπής που έκαναν λόγο για οργανωτικά προβλήματα.

Ειδικότερα αναφέρουν πως έχουν πραγματοποιηθεί έξι συνεδριάσεις του Συντονιστικού, εκ των οποίων μία διαδικτυακά. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε οργανωμένους χώρους συναντήσεων, ενώ η πρώτη συνάντηση είχε χαρακτήρα γνωριμίας και επικοινωνίας μεταξύ των μελών. Επίσης αναφέρουν πως υπήρξε παρουσία και συμμετοχή στις επετειακές εκδηλώσεις της 26ης και 28ης Οκτωβρίου, με καταθέσεις στεφάνων και εκπροσώπηση. Ακόμη , ότι έχουν πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων, με συνδικαλιστικούς φορείς, επιμελητήρια, την τοπική αυτοδιοίκηση κ.τ.λ.

” Έτσι θέλουμε να χτίσουμε μια πολιτική παρουσία με διάρκεια στη Θεσσαλονίκη, με ανοιχτές διαδικασίες” ανέφερε στο myportal η Έφη Παπαλεξίου απορρίπτοντας τα περί αδράνειας.

” Για κόμμα έξι μηνών νομίζω πως τα πηγαίνουμε καλά, εξάλλου δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί”, προσθέτει από την πλευρά του ο Άκης Σακισλόγλου.

Σε ότι αφορά τι δράσεις του κόμματος το επόμενο χρονικό διάστημα αυτέ ςείναι οι εξής:

20 Νοεμβρίου: Συνάντηση στις Συκιές.

1 Δεκεμβρίου: Συνάντηση μελών στην Καλαμαριά.

2 Δεκεμβρίου: Εκδήλωση στους Αμπελόκηπους.

5 Δεκεμβρίου :Συνάντηση Τομέα Υγείας

9 Δεκεμβρίου: Εκδήλωση στην Καλαμαριά.

Παράλληλα, βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης συναντήσεις και δράσεις στον Λαγκαδά, τη Χαλκηδόνα, τα Κουφάλια, την Περαία, τη Νέα Μηχανιώνα, το Πλαγιάρι, τον Τρίλοφο και το Ωραιόκαστρο.

Επίσης, απο 5/12 ξεκινούν οι συναντήσεις των μελών των τομέων.