Από τις πιο όμορφες στιγμές που μπορεί να έχουμε με τον σκύλο μας είναι ο ύπνος μαζί του. Η επιλογή του να έρθει να κοιμηθεί μαζί μας δεν είναι μόνο επειδή μας αγαπάει, όπως νομίζουμε οι περισσότεροι.

Είναι βέβαιο φυσικά πως θα κοιμηθεί δίπλα στον αγαπημένο του άνθρωπο, γιατί εκεί νιώθει αγάπη και εμπιστοσύνη. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις που εκτός από αγάπη, αναζητά ένα καταφύγιο είτε γιατί είναι σε περίεργη συναισθηματική κατάσταση, είτε επειδή δεν έχει προσαρμοστεί εντελώς στο νέο του σπίτι. Ας δούμε τι μπορεί να συμβαίνει:

1. Αισθάνεται αγχωμένος. Πολλές είναι οι αφορμές που μπορεί να προκαλέσουν αγωνία και στρες στον τετράποδο φίλο μας, όπως:

– Είχε προηγούμενες δυσάρεστες εμπειρίες, όπως κακοποιητική συμπεριφορά ή είχε ζήσει για χρόνια στο κλουβί ενός καταφύγιου.

– Έχει κάποιο πρόβλημα υγείας που του δημιουργεί ανασφάλεια, καθώς νιώθει ότι δεν είναι τόσο δυνατός ή πονάει και δεν μπορεί να κοιμηθεί καλά.

– Ένα περιστατικό που συνέβη μέσα στη μέρα, όπως να τον μαλώσουμε ή να κάνει καβγά με κάποιο άλλο κατοικίδιο.

– Αν έμεινε για πολλή ώρα μόνος ή αν λείπαμε διακοπές και έμεινε σε φιλοξενία, χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει από την αλλαγή αυτή και να νιώσει ξανά ασφαλής στην αγκαλιά μας.

– Είναι ηλικιωμένος και νιώθει κάποιες αλλαγές τόσο στο σώμα όσο και στη διάθεσή του. Για παράδειγμα, μπορεί να συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να είναι τόσο δραστήριος όσο πριν. Χωρίς να μπορεί να καταλάβει ότι αυτό συμβαίνει επειδή μεγαλώνει, είναι κάτι που του προκαλεί ανασφάλεια.

Όλα αυτά προκαλούν στον σκύλο άγχος και το μόνο του καταφύγιο είμαστε εμείς. Ακόμη και στον ύπνο του, που για εκείνον είναι μια πολύτιμη στιγμή που μοιράζεται μαζί μας καθώς θέλει να νιώθει την παρουσία μας όσο πιο έντονα γίνεται. Ο σκύλος νιώθει ανακούφιση, ηρεμία και σιγουριά πως είμαστε εκεί για εκείνον.

Αν διαπιστώσουμε πως ο τετράποδος φίλος μας έχει έντονο άγχος αποχωρισμού και πως δεν ηρεμεί ούτε όταν κοιμάται δίπλα μας, θα πρέπει να σκεφτούμε τρόπους για τον βοηθήσουμε να το ξεπεράσει. Για να καταλάβουμε αν ο σκύλος μας πάσχει από αυτό το είδος του στρες, θα πρέπει να δούμε αν συμβαίνουν τα παρακάτω:

– Κλαίει ή γαβγίζει αδιάκοπα όταν λείπουμε.

– Κάνει τις ανάγκες του μέσα στο σπίτι, παρά το γεγονός ότι έχει εκπαιδευτεί για να πηγαίνει έξω.

– Κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι, όπως το να μασάει αντικείμενα, κάτι που δεν κάνει όταν είμαστε στο σπίτι.

2. Θέλει την πλήρη προσοχή μας. Σύμφωνα με έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο Plos One, οι σκύλοι ζηλεύουν όταν δείχνουμε αγάπη και τρυφερότητα προς ένα άλλο κατοικίδιο ή άνθρωπο. Άρα, την ώρα του ύπνου βρίσκουν την ευκαιρία να μας διεκδικήσουν ξανά και να κερδίσουν πάλι τη θέση τους δίπλα μας. Βέβαια, δεν χρειάζεται να έχουμε κάνει κάποια τρομερή κίνηση προς ένα άλλο ζώο ή πρόσωπο. Το θέμα είναι πώς το εκλαμβάνει ο σκύλος και με ποιον τρόπο θέλει να διεκδικήσει την υπερπροστατευτικότητά του.

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμάται ο σκύλος; Από τι εξαρτάται

Ας είμαστε ειλικρινείς: Όλοι μας έχουμε στο κινητό μας δεκάδες φωτογραφίες και βίντεο με στιγμές που ο σκύλος μας κοιμάται.

Βέβαια, θα πρέπει να γνωρίζουμε πως κάποιες φυλές σκύλων είναι πιο προστατευτικές από άλλες, λόγω ενστίκτων. Μερικές από αυτές είναι τα Μπόξερ, τα Μαλινουά και τα Ντόμπερμαν. Τέτοιους χαρακτήρες θα πρέπει να φροντίζουμε να αναδεικνύουμε την κοινωνικότητά τους έτσι ώστε να εξοικειώνονται με την παρουσία άλλων ανθρώπων και ζώων.

3. Είναι μια συμπεριφορά που έκανε ως κουτάβι με την οικογένειά του. Πόσες φορές δεν έχουμε δει κουτάβια να κοιμούνται το ένα δίπλα ίσως και πάνω στο άλλο. Οι γούνινες μπαλίτσες γίνονται ένα, αφού δεν υπάρχει καθόλου κενό μεταξύ τους. Έτσι ήταν μέσα στην κοιλιά της μαμάς τους, έτσι περνούν τις πρώτες μέρες της ζωής τους, όταν ακόμη θηλάζουν και παίρνουν τα πρώτα μαθήματα επιβίωσης. Ειδικά λοιπόν οι σκύλοι, που πέρασαν αρκετό καιρό πριν απογαλακτιστούν με την οικογένειά τους, έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Η ασφάλεια που νιώθουν δίπλα στα αδελφάκια και τους γονείς τους μεταφέρεται τώρα σε εμάς, και τη ζητάνε με το να κοιμούνται όσο πιο κοντά μας γίνεται.

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να μας προβληματίσουν από τη στιγμή που ο σκύλος μας αρνείται να κοιμηθεί οπουδήποτε αλλού. Ίσως να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να επιλύσουμε. Είναι πολύ συγκινητική η αγάπη άνευ όρων που μας προσφέρουν τα κατοικίδια. Όμως κάποιες φορές ίσως δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος, αλλά κάτι το οποίο θα πρέπει εμείς να βρούμε.