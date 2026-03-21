«Θρηνούμε για τον Τσακ Νόρις»: Το συγκινητικό «αντίο» των Αμερικανών Πεζοναυτών

Με μία συγκινητική ανάρτηση χαιρετά το Σώμα των Πεζοναυτών των ΗΠΑ τον θρυλικό ηθοποιό Τσακ Νόρις , που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

«Ο Τσακ Νόρις δεν κατατάχθηκε στο Σώμα Πεζοναυτών… το Σώμα Πεζοναυτών τον προσέγγισε» αναφέρεται αρχικά στην ανάρτηση που έγινε χθες Παρασκευή (21/03) από το Σώμα των Πεζοναυτών.

Στη συνέχεια, στην ανάρτηση σημειώνεται πως «οι δρόμοι του Παραδείσου φυλάσσονται πάντα από Πεζοναύτες και σήμερα, ο Τσακ Νόρις παρουσιάστηκε για υπηρεσία».

«Θρηνούμε τον θάνατο του Τσακ Νόρις» συνεχίζει η ανάρτηση, «ενός βετεράνου ο οποίος έγινε επίσης επίτιμος πεζοναύτης το 2007, όταν του απονεμήθηκε ο τίτλος από τον τότε Διοικητή του Σώματος Πεζοναυτών, Στρατηγό Τζέιμς Τ. Κόνγουεϊ».

«Ο Τσακ Νόρις είναι ένας από τους λίγο περισσότερους από 100 ανθρώπους στους οποίους έχει απονεμηθεί ο τίτλος του Επίτιμου Πεζοναύτη σε ολόκληρη την 250ετή ιστορία του Σώματος.

Ορισμένες αποστολές μπορεί να απαιτούν ένα τάγμα, αλλά αυτή απαιτεί μόνο έναν Επίτιμο Πεζοναύτη» καταλήγει η ανάρτηση.