Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά στα 29 του ο Μπράντον Κλαρκ των Μέμφις Γκρίζλις

Σοκ επικρατεί στον «μαγικό κόσμο» του NBA, καθώς πέθανε ξαφνικά ο 29χρονος άσος των Μέμφις Γκρίζλις, Μπράντον Κλαρκ. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή τόσο η ομάδα του όσο και η εταιρεία που τον εκπροσωπούσε η Priority Sports, με ανακοινώσεις τους στις οποίες δεν γνωστοποιείται η αιτία του θανάτου του.

Σύμφωνα με το TMZ Sports, o θάνατος του Μπράντον Κλαρκ διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών καθώς οι Αρχές εντόπισαν εξαρτήματα χρήσης μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες ανταποκρίθηκε σε κλήση για ιατρική έκτακτη ανάγκη γύρω στις 5 μ.μ. της Δευτέρας και όταν οι διασώστες έφτασαν στον τόπο του συμβάντος, ο Κλαρκ διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός, σύμφωνα με το NBC4. Η νεκροψία αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την τραγική απώλεια του Μπράντον Κλαρκ. Ο Μπράντον ήταν ένας εξαιρετικός συμπαίκτης και ένας ακόμα καλύτερος άνθρωπος, του οποίου η συμβολή στον σύλλογο και στην ευρύτερη κοινότητα του Μέμφις δεν θα ξεχαστεί. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους οι Γκρίζλις.

«Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Μπράντον Κλαρκ. Ήταν πολύ αγαπητός σε όλους μας εδώ, αλλά και σε όλους όσους ήρθε σε επαφή στη ζωή του. Ήταν μια εξαιρετικά ευγενική ψυχή, πάντα έτοιμη να στηρίξει τους φίλους και την οικογένειά του. Η καρδιά μας είναι ραγισμένη όταν σκεφτόμαστε τη μητέρα του, τη Γουίτνι, όλη την οικογένειά του και όλους τους φίλους του. Από το λύκειο μέχρι το Σαν Χοσέ Στέιτ, το Γκονζάγκα και τους Γκρίζλις, ο Μπράντον άφησε το στίγμα του σε όλους όσους ήταν μέρος της ζωής του. Όλοι αγαπούσαν τον Μπράντον Κλαρκ γιατί ήταν πάντα εκεί, ως ο πιο υποστηρικτικός φίλος που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ήταν πραγματικά μοναδικός στον τρόπο με τον οποίο έφερνε χαρά σε όλους όσους είχαν σχέση με τη ζωή του. Είναι απλώς αδύνατο να περιγράψουμε με λόγια πόσο θα μας λείψει. Σ’ αγαπάμε, Μπράντον Κλαρκ», ανέφερε στην ανακοίνωσή της, η Priority Sports.

Η εταιρεία αναφέρει ότι «σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η οικογένεια ζητά ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά της, καθώς πενθεί και προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις σκέψεις, τις προσευχές και την κατανόησή σας».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε σε ανακοίνωσή του, ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ. «Είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ. Ως ένα από τα παλαιότερα μέλη των Γκρίζλις, ο Μπράντον ήταν ένας αγαπητός συμπαίκτης και ηγέτης που αγωνιζόταν με τεράστιο πάθος και πείσμα. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Μπράντον, καθώς και με τον οργανισμό των Γκρίζλις», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Κλαρκ επιλέχθηκε στην 21η θέση από τους Μέμφις Γκρίζλις στο Ντραφτ του ΝΒΑ του 2019, προερχόμενος από το Γκονζάγκα, και γνώρισε αρχική επιτυχία στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας μια θέση στην καλύτερη πεντάδα των ρούκι, ενώ σημείωσε μέσο όρο 12,1 πόντων και 5,9 ριμπάουντ ανά αγώνα, που αποτελούν τα καλύτερα στατιστικά της καριέρας του. Το 2022 υπέγραψε επέκταση συμβολαίου τετραετούς διάρκειας, αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, με τη Μέμφις.

Ωστόσο, η καριέρα του Κλαρκ βρισκόταν σε πτώση τα τελευταία χρόνια λόγω τραυματισμών. Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε σε μόλις έξι αγώνες εξαιτίας ρήξης του αχίλλειου τένοντα, επανήλθε όμως τη σεζόν 2024-2025 αγωνιζόμενος σε 69 αγώνες με μ.ο. 8,3 πόντους και 5,1 ριμπάουντ, ωστόσο φέτος αγωνίστηκε σε μόλις δύο αγώνες λόγω προβλημάτων στη γάμπα και στο γόνατο, με την τελευταία του εμφάνιση να καταγράφεται στις 20 Δεκεμβρίου.

Έπαιξε επτά σεζόν στο ΝΒΑ, σημειώνοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ σε 309 αγώνες.

Την 1η Απρίλιου συνελήφθη στο Αρκάνσας για αντικανονική προσπέραση, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, διαφυγή και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας