Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Τάκης Γκώνιας

Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλαίμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής, Τάκης Γκώνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, βυθίζοντας σε θλίψη τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Τάκης Γκώνιας υπήρξε ένας από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες μεσοεπιθετικούς της γενιάς του, με σημαντική παρουσία στα ελληνικά γήπεδα αλλά και στο εξωτερικό. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Λεβαδειακό και αγωνίστηκε σε σημαντικές ομάδες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Είχε δύο θητείες σε Ολυμπιακό (1993-1997 και 2003-2004), και τον Ηρακλή (1997-1998 και 2002-2003), ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες της Σπόρτινγκ Χιχόν, του Πανηλειακού, του Πανιωνίου, της Μεσίνα και της Κροτόνε, όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής.

Με την Εθνική Ελλάδoς κατέγραψε δύο συμμετοχές, σκοράροντας μάλιστα στο ντεμπούτο του απέναντι στην Κύπρο το 1997. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας εργάστηκε ως τηλεοπτικός σχολιαστής και ασχολήθηκε επαγγελματικά με το γκολφ, πριν επιστρέψει στο ποδόσφαιρο ως προπονητής.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2013, με σταθμούς μεταξύ άλλων τη Γλυφάδα, την Επισκοπή, την Καλλιθέα και τον Εργοτέλη, ενώ το 2021 ανέλαβε την αιγυπτιακή Πίραμιντς. Ξεχώρισε για τη δική του ποδοσφαιρική φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην κατοχή της μπάλας και στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Η απώλειά του αφήνει φτωχότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο.