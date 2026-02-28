«Θρίλερ» με την τύχη του Χαμενεΐ, ΗΠΑ και Ισραήλ σφυροκοπούν το Ιράν – Έκλεισαν τα στενά του Ορμούζ

Σε θρίλερ εξελίσσεται η τύχη του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, καθώς σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ισραήλ, Kan, «δεν υπάρχει καμία επαφή» με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας και η κατάστασή του παραμένει άγνωστη. Και ενώ οι ισραηλινοί κάνουν λόγο αυξημένες ενδείξεις για την εξόντωση του Χαμενεΐ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ με δηλώσεις του στο NBC, διέψευσε τα σενάρια, λέγοντας πως «τόσο ο Χεμενεΐ, όσο και ο Πεζεσκιάν είναι ζωντανοί από όσο γνωρίζω».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Al-Alam TV, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, θα προβεί άμεσα σε ομιλία – διάγγελμα προς τον ιρανικό λαό. Την ίδια ώρα ο υπουργός Άμυνας του Ιράν έχει επιβεβαιωθεί ήδη ως νεκρός.

Νωρίτερα, με συντονισμένες επιθέσεις που έβαλαν στο στόχαστρό τους τα κυβερνητικά στρατηγεία του Ιράν, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν ανατροπή του καθεστώτος δεσμευόμενοι για διαρκή στρατιωτική επιχείρηση μέχρις ότου επιτευχθεί ο στόχος.

Τουλάχιστον 40 άτομα σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο στα νότια της χώρας.

Το Ιράν από την πλευρά του απάντησε άμεσα με επιχείρηση σε αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, ενώ έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ.

Αναφορές για εκρήξεις υπάρχουν σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και στο Άμπου Ντάμπι.

Ο φόβος για γενικευμένη ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή εντείνεται ενώ οι αεροπορικές εταιρίες στο σύνολό τους ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς την περιοχή.