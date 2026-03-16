Θραύσματα από πυραύλους έπεσαν κοντά στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ

Θραύσματα από αναχαιτισμένους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους έπεσαν σήμερα σε πολλές περιοχές της Ιερουσαλήμ, μεταξύ των οποίων και κοντά στον Ναό της Αναστάσεως, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία και υπηρεσίες διάσωσης.

Η Πυροσβεστική τόνισε ότι ένα μεγάλο κομμάτι πυραύλου έπληξε ένα σπίτι στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκαλώντας ζημιές.

Άλλα θραύσματα έπεσαν κοντά στην Εθνική Βιβλιοθήκη, όχι μακριά από την Κνεσέτ (ισραηλινή Βουλή) και όχι μακριά από τον Ναό της Αναστάσεως στην Παλιά Πόλη, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Η κεραμοσκεπή που φαίνεται στις εικόνες, τις οποίες μετέδωσε το ΕΡΤnews από το σημείο, «μοιάζει πάρα πολύ με το Μετόχι της Παναγιάς, το οποίο βρίσκεται περίπου σε απόσταση 100 μέτρων από την είσοδο του Ναού της Αναστάσεως».