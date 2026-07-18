Θωμάς Μπουρνάρης: “Η πραγματική απάντηση είναι η γείωση με την κοινωνία”

Ο Θωμάς Μπουρνάρης, καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ. και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛ.Α.Σ είναι σαφής για το τι πρέπει να κάνει το κόμμα, ώστε να κερδίσει τις εκλογές: “Η πραγματική απάντηση είναι η γείωση με την κοινωνία”, λέει. Δηλώνει αισιόδοξος για την πορεία της ΕΛ.Α.Σ., μιλάει για την “απογοήτευση” στο χώρο της κεντροαριστεράς εξαιτίας των διασπάσεων και κάνει την δική του διάγνωση για την κατάσταση στην δημόσια παιδεία.

Συνέντευξη στον Σταύρο Αλχατζίδη

1) Βλέπουμε πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη μπήκε με φόρα στην πολιτική ζωή του τόπου. Αισιόδοξοι;

Η δυναμική της εκκίνησής μας πηγάζει από μια πραγματική και βαθιά κοινωνική ανάγκη. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό εκπροσώπησης για τους πολίτες που πλήττονται καθημερινά από την ακρίβεια, την εργασιακή ανασφάλεια και την υποβάθμιση του κράτους πρόνοιας. Είμαστε αισιόδοξοι, επειδή βλέπουμε στην πράξη, ότι ο προοδευτικός κόσμος, ανταποκρίνεται. Η κοινωνία αναζητά διέξοδο και μια καθαρή, σύγχρονη πολιτική πρόταση που θα βάζει τον άνθρωπο πάνω από τα κέρδη.

2) Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται πρώτη στις δημοσκοπήσεις. Τι θα πρέπει να κάνετε για να την κερδίσετε;

Οφείλουμε να πείσουμε την πλειοψηφία της κοινωνίας ότι διαθέτουμε ένα ρεαλιστικό, κοστολογημένο και άμεσα εφαρμόσιμο κυβερνητικό πρόγραμμα.

Πρέπει να μιλήσουμε συγκεκριμένα και προγραμματικά: Για τη δίκαιη αναδιανομή του πλούτου, την πάταξη των καρτέλ στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά, την προστασία της πρώτης κατοικίας και την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Η πραγματική απάντηση είναι η γείωση με την κοινωνία. Πρέπει να βρεθούμε στους χώρους εργασίας, στα πανεπιστήμια, στην ύπαιθρο και στις γειτονιές, χτίζοντας ξανά σχέσεις εμπιστοσύνης.

3) Πολυδιάσπαση στην κεντροαριστερά. Εκτιμάτε πως μπορεί η ΕΛ.Α.Σ. να ενώσει κάποια από τα κομμάτια της;

Η πολυδιάσπαση του προοδευτικού χώρου είναι αλήθεια ότι απογοητεύει τον κόσμο και, αντικειμενικά, τροφοδοτεί την κυβερνητική αλαζονεία. Ωστόσο, η ενότητα δεν επιτυγχάνεται με συμφωνίες κορυφής πίσω από κλειστές πόρτες, ούτε με μοιρασιά ρόλων μεταξύ κομματικών στελεχών.

Η δική μας φιλοδοξία είναι να ενώσουμε κοινωνικές δυνάμεις και όχι κομματικούς μηχανισμούς. Αν αναδείξουμε λύσεις που αγγίζουν πραγματικά τον μισθωτό, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον αγρότη και τη νέα γενιά, τότε η ενότητα θα επιβληθεί από τα κάτω. Απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα συμπόρευσης σε κάθε προοδευτικό πολίτη, στη βάση ενός σαφούς προγράμματος.

4) Ως καθηγητής πανεπιστημίου γνωρίζετε τα της εκπαίδευσης. Ποιες θα είναι οι παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση;

Βιώνοντας καθημερινά την πραγματικότητα μέσα στα αμφιθέατρα και τα εργαστήρια του δημόσιου Πανεπιστημίου, η διάγνωση είναι σαφής: Η δημόσια παιδεία χρειάζεται ουσιαστική στήριξη, όχι μεθοδευμένη απαξίωση. Ένα σύγχρονο, εξωστρεφές πανεπιστήμιο που συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας απαιτεί άμεσες τομές.

Οι παρεμβάσεις μας εστιάζουν σε τρεις κεντρικούς άξονες: Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού, ουσιαστική αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας.