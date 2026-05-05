Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ – Πέθανε ο «θρύλος» του Πουέρτο Ρίκο, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Θλίψη επικρατεί στον χώρο του μπάσκετ, καθώς ο «θρύλος» του μπάσκετ του Πουέρτο Ρίκο, Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, πέθανε σε ηλικία 62 ετών έπειτα από μάχη με τον καρκίνο του παχέως εντέρου στο νοσοκομείο Άσφορντ στο Σαν Χουάν, όπου νοσηλευόταν από την 1η Μαΐου, έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του Σύλβια Ρίος και την κόρη του Νέιρα.

Τον Νοέμβριο του 2023, είχε αποκαλύψει ο ίδιος, μέσω του προσωπικού λογαριασμού του στο Instagram, ότι είχε προσβληθεί από καρκίνο του παχέος εντέρου, στέλνοντας παράλληλα τότε ένα ηχηρό μήνυμα πρόληψης.

Ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, μέλος του Hall of Fame της FIBA, γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1963 στην μικρή πόλη Αϊμπονίτο του Πουέρτο Ρίκο. Θα διέγραφε μία τεράστια καριέρα 25 ετών, με κορύφωση αυτής τη διετία στους Γιούτα Τζαζ του ΝΒΑ (1988-90).

Στη μακρά του καριέρα, ο Πορτορικανός διεθνής πάουερ φόργουορντ/σέντερ, πέρασε και από τρεις ελληνικές ομάδες, τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισας, το Ηράκλειο και ο Άρη, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς στην Προύσα. Το καλοκαίρι του 1998 αποκτήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν αγωνίστηκε, καθώς βρέθηκε θετικός στην απαγορευμένη ουσία «στανοζόλη» και του απαγορεύτηκε η συμμετοχή του στο πρωτάθλημα. Έπαιξε επίσης μεταξύ άλλων και σε Ρεάλ Μαδρίτης και τη Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, ήταν πιστός «στρατιώτης» της εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο, τιμώντας το εθνόσημο για περισσότερα από 20 χρόνια και με την οποία έλαβε μέρος σε τέσσερα παγκόσμια κύπελλα της FIBA (1990, 1994, 1998, 2002) και σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες (1988, 1992, 1996, και 2004). Μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ήταν μέλος της ομάδας που νίκησε τις ΗΠΑ, ενώ ο τελευταίος του αγώνας ήταν ο αγώνα κατάταξης με την εθνική Ελλάδας.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ήττα του Πουέρτο Ρίκο από την 5η τελικά «επίσημη αγαπημένη», ο Ορτίθ έκανε πολλούς γνώριμούς του από τη θητεία του στην Ελλάδα να δακρύσουν. Δύο χρόνια αργότερα, το 2006, και μετά τον αποκλεισμό της Αρεσίμπο από τους τελικούς του πορτορικανικού πρωταθλήματος, ο Ορτίθ αντιμετώπισε και πάλι με ψυχραιμία τη θέα την αυλαίας που πέφτει, αυτή τη φορά οριστικά και αμετάκλητα, και σε συλλογικό επίπεδο δηλαδή. Ήταν, τότε 43ων ετών!

Μετά το τέλος της αθλητικής καριέρας του ανέλαβε τη θέση του βοηθού τζένεραλ μάνατζερ της εθνικής Πουέρτο Ρίκο από κοινού με τους Τζερόμ Μίνσι και Ρολάντο Ουρουϊτνέρ.

Η ομοσπονδία του Πουέρτο Ρίκο «αποχαιρέτησε» το δικό της «Κονκόρντ». «Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο χάνει κάτι περισσότερο από έναν αθλητή. Χάνει έναν θρύλο. Σ’ ευχαριστούμε για τις τόσες χαρές που μας χάρισες και για το ότι εκπροσώπησες με υπερηφάνεια τη σημαία μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίθ Ρίχος. To δικόςμας “Κόνκορντ”. Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο και σε κάθε γενιά που ενέπνευσες», ανέφερε ακόμα.

Τον Ορτίθ «αποχαιρέτησε» και η FIBA: «Ο θρύλος του Πουέρτο Ρίκο και μέλος του Hall of Fame της FIBA, Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίθ, απεβίωσε σε ηλικία 63 ετών. Αναπαύσου εν ειρήνη, Χοσέ».

Τα συλλυπητήριά του για τον Ορτίθ εξέφρασε και ο Άρης. «Ένας θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ, ο οποίος τίμησε τη φανέλα του ΑΡΗ για δύο χρόνια, δεν είναι πια ανάμεσά μας. Ο Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίθ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών. Ο Πορτορικανός άσος αγωνίστηκε στην ομάδα μας από το 1996 έως το 1998 και αποτέλεσε μία από τις μεγάλες μορφές του αθλήματος, με παρουσία, μεταξύ άλλων, στο ΝΒΑ και την Ευρωλίγκα.Εκφράζουμε την οδύνη μας για την απώλειά του και τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο «Αυτοκράτορας» του ελληνικού μπάσκετ.

Η καριέρα του Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Μέλος της Εθνικής ομάδας του Πουέρτο Ρίκο από το 1983 (ντεμπούτο σε ηλικία 20 ετών στους Παναμερικανικούς στο Καράκας) ως και τους Ολυμπιακούς του 2004

Τέσσερα Ολυμπιακά τουρνουά (1988, 1992, 1996, 2004)

Πέντε Μουντομπάσκετ από το 1986 ως το 2002

Ντραφτ το 1987 από τους Γιούτα Τζαζ στο νούμερο 15

Φιναλίστ του Κυπέλλου Πρωταθλητριών την περίοδο 1990-91 με την Μπαρτσελόνα

Κόπα Ντελ Ρέι με την Μπαρτσελόνα το 1991

Κύπελλο Κόρατς με τον Άρη το 1997 στους διπλούς τελικούς με την Τόφας

Οι ομάδες που έπαιξε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

1980: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1981: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1982: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1983: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1984: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1985: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1985-1986: Όρεγκον (NCAA)

1986: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1986-1987: Όρεγκον (NCAA)

1987: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1987-1988: Σαραγόσα (Ισπανία – ACB)

1988: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1988-1989: Γιούτα Τζαζ (NBA)

1989: Ατλέτικο δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1989-1990: Γιούτα Τζαζ (NBA) – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία – ACB)

1990: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1990-1991: Μπαρτσελόνα (Ισπανία – ACB)

1991: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1991-1992: Μπαρτσελόνα (Ισπανία – ACB)

1992-1993: Αντόρε (Ισπανία – ACB)

1993-1994: Μάλαγα (Ισπανία – ACB)

1994: Ατλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1994-1995: Τορίτος Καγιέι (BSN) – Γυμναστικός Σύλλογος Λάρισας (Ελλάδα – A1) – Σαν Τζερμάν (BSN)

1995: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1995-1996: Ηράκλειο Κρήτης (Ελλάδα – A1) – Σαν Τζερμάν

1996: Aτλέτικος δε Σαν Τζερμάν (BSN)

1996-1997: Aρης Θεσσαλονίκη (Ελλάδα – A1)

1997-1998: Άρης Θεσσαλονίκη (Ελλάδα – Α1)

1998: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN) – Γκαϊκερίες δε Μαργκαρίτα (VEN)

1998-1999: ΠΑΟΚ (Ελλάδα)

1999: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2000: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2000-2001: Οουρένσε (Ισπανία)

2001: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2001-2002 Εσπαρτάνος δε Μαργκαρίτα (Βενεζουέλα – LNB)

2002: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2003: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2004: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2005: Κανγκρεχέρος δε Σαντούρσε (BSN)

2005-06: Καπιτάνες δε Αρεσίμπο

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ