Θετικό ξεκίνημα για τις ευρωαγορές παρά το ράλι του πετρελαίου

Με θετικό βηματισμό ξεκινούν την εβδομάδα οι ευρωαγορές, τη Δευτέρα, παρά τις συνεχιζόμενες αναταραχές στη Μέση Ανατολή και τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο, με τις μετοχές της Commerzbank να καταγράφουν άνοδο μετά την υποβολή προσφοράς από την UniCredit για την απόκτηση μεριδίου 30% στον γερμανικό τραπεζικό οίκο, ενώ οι μετοχές του τομέα της άμυνας σημείωσαν επίσης άνοδο μετά την έκκληση του Τραμπ να παραμείνει ανοιχτό το Στενό του Ορμούζ.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 διαμορφώνεται 0,31% υψηλότερα στις 597,70 μονάδες. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 6% από τότε που έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Φεβρουάριο, λίγο πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο γερμανικός DAX σημειώνει οριακή άνοδο 0,06% στις 23.450,22 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο 0,05% στις 7.915,15 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 κινείται ανοδικά κατά 0,29% στις 10.316,86 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB ενισχύεται κατά 0,08% στις 44.353,64 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 κερδίζει 0,06% στις 17.070,59 μονάδες.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν παραμένει το κύριο θέμα που απασχολεί τις παγκόσμιες αγορές. Οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου σημείωσαν άνοδο το βράδυ της Κυριακής, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στη νήσο Χαργκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στους Financial Times ότι το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Κίνα αργότερα αυτό το μήνα ενδέχεται να αναβληθεί, καθώς η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Πεκίνο για να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.

Οι κεντρικές τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο αυτή την εβδομάδα, με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Αγγλίας να πραγματοποιούν όλες συνεδριάσεις για τη νομισματική πολιτική. Ωστόσο, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει “φρενάρει” κάθε προσδοκία για μεταβολή των επιτοκίων.

Οι μετοχές της Commerzbank ενισχύθηκαν κατά 3,5%, ενώ η ιταλική τράπεζα UniCredit υποχώρησε 0,5%.

Οι αμυντικές μετοχές σημείωσαν άνοδο περίπου 1%, καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να συναντηθούν εντός της ημέρας για να συζητήσουν την ενίσχυση μιας μικρής ναυτικής αποστολής στη Μέση Ανατολή.

Οι ενεργειακοί γίγαντες Shell και BP σημείωσαν άνοδο 1% και 2% αντίστοιχα, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.