Θετικό κλίμα στην Ασία με νέα ρεκόρ σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα

Σε νέα ιστορικά υψηλά σκαρφάλωσα την Τετάρτη οι δείκτες σε Νότια Κορέα και Ιαπωνία αντλώντας ώθηση από το τεχνολογικό ράλι στη Wall Street.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημειώνει άλμα 2,2% σε νέο ρεκόρ στις 58.583,12 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix ενισχύεται 1,1% στις 3.857,15 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα ο Kospi κερδίζει 2,6% ξεπερνώντας για πρώτη φορά το επίπεδο των 6.000 μονάδων. Ο δείκτης κερδίζει 45% από την αρχή του χρόνου. Ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε μικρά κέρδη 0,2%.

Στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng σημειώνει άνοδο 0,4%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shangai ενισχύεται σε ποσοστό 0,45% και ο CSI 300 κερδίζει 0,5%.

Στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε 1,1%.

Στις ΗΠΑ οι δείκτες κέρδισαν έδαφος μετά τις βαριές απώλειες της Δευτέρας, με οδηγό την Advanced Micro Devices η οποία σημείωσε άλμα σχεδόν 9% στον απόηχο της συμφωνίας της με την Meta Platforms για τη διάθεση τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης.