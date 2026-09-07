Θεσσαλονίκη: Υποπτος νεαρός για την πτώση 13χρονης από ξενοδοχείο – Ερευνάται η εμπλοκή ενός ακόμη

Δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος νεαρού σχηματίζεται από την αστυνομία για την πτώση 13χρονης από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και δεύτερο άτομο ο ρόλος του οποίου εξετάζεται.

Η 13χρονη μετά την πτώση της παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο «Ιπποκράτειο» όπου νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα.

Οι Αρχές ερευνούν το πως βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο με ένα νεαρό αλλοδαπό.

Πληροφορίες αναφέρουν πως, όταν υπάλληλος του ξενοδοχείου αντιλήφθηκε την ανηλικότητα του κοριτσιού, τόσο εκείνη όσο κι ο νεαρός προσπάθησαν να απομακρυνθούν χρησιμοποιώντας τον σωλήνα της υδρορροής.

Ο αλλοδαπός κατάφερε να απομακρυνθεί, όμως η ανήλικη έπεσε από μεγάλο ύψος (αστυνομικές πηγές αναφέρουν από το ύψος του 5ου ορόφου) με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Κατά την πτώση της φαίνεται πως προσέκρουσε σε τέντα του κτηρίου, γεγονός που εκτιμάται ότι ανέκοψε σε κάποιο βαθμό την πορεία της προς το έδαφος. Η 13χρονη παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και νοσηλεύεται με κατάγματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Τα στοιχεία του νεαρού αλλοδαπού φαίνεται πως είναι γνωστά στις Αρχές, ενώ εις βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.