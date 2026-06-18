Θεσσαλονίκη: Υπό την απειλή όπλου πήραν 20.000 ευρώ από 25χρονο- Δύο συλλήψεις

Η άμεση κινητοποίηση και οι επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωραιοκάστρου, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη δύο ατόμων (αδέλφια), που εμπλέκονται σε περίπτωση ληστείας και εκβίασης σε βάρος 25χρονου.

Πρόκειται για άτομα ηλικίας 20 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος τριών ακόμη συνεργών τους ηλικίας 16, 16 και 18 ετών, σχηματίσθηκε δικογραφία, για ληστεία κατά συναυτουργία, εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα πρώτες πρωινές ώρες χθες (17-06-2026), οι ανωτέρω, επιβίβασαν 25χρονο (οικείο πρόσωπο του 20χρονου) και τον μετέφεραν σε περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, όπου αφού τον ακινητοποίησαν, απειλώντας τον με πιστόλι και με εργαλείο κοπής, τον εξανάγκασαν να μεταφέρει το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ σε λογαριασμό που του υπέδειξαν.

Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ χωρίς όμως αυτό να καταστεί εφικτό, ενώ όταν τον αποβίβασαν έξω από την οικία του, με απειλές κατά της ζωής του απαίτησαν την καταβολή επιπλέον χρηματικού ποσού και τη μη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών.

Έπειτα από έρευνα στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, το παραπάνω αναφερόμενο πιστόλι, αεροβόλο τύπου airsoft, τέσσερα (4) τυφέκια τύπου airsoft και τέσσερα (4) μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη των συνεργών τους.